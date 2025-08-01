Передача торгово-офисного комплекса Gulliver в управление консорциума государственных банков завершена. Об этом сообщил экс-владелец комплекса – компания «Три О». Gulliver площадью более 150 000 кв. м состоит из бизнес-центра, где работают более 50 компаний, и торгово-развлекательного центра с более чем 250 магазинами.

Ключевые факты

Процедура передачи ТОК Gulliver консорциуму банков стартовала 28 июля.

31 июля ООО «Три О» обратилось в АО «Ощадбанк» и АО «Укрэксимбанк» с предложением безотлагательно принять МФК Gulliver по соответствующему акту приема-передачи вместе с ответственностью за безопасность его посетителей, его безопасную эксплуатацию и сохранение экономической стоимости, говорится в пресс-релизе компании.

АО «Ощадбанк» взяло на себя ответственность за управление комплексом, уточняют в «Три О».

«Мы никогда не ставили целью каким-либо образом противодействовать этому процессу, ведь на первом месте для нас всегда оставались и остаются стабильность, безопасность и доверие как работников, так и партнеров, арендаторов и посетителей комплекса», – сообщает пресс-служба компании. В течение времени, пока продолжался технический процесс смены управляющих, ООО «Три О» продолжало обслуживать комплекс, говорится в пресс-релизе.

Контекст

Государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк 26 июля перерегистрировали на себя право собственности на киевский торгово-офисный комплекс Gulliver.

Экс-владелец – компания «Три О» – потеряла комплекс из-за кредитов, полученных еще в 2006 году. Сумма долгов – $675 млн, из них $537,2 млн – перед «Ощадом» и $137,8 млн – перед Укрэксимбанком, согласно реестру недвижимого имущества. Gulliver вместе со всем его оснащением и земельным участком являлся обеспечением по кредитам.

Владельцем комплекса считают Виктора Полищука. Он предоставил личное поручение по кредиту, рассказывали Forbes двое собеседников из Ощадбанка и НБУ. Также Полищук лично вел переговоры о реструктуризации в 2020 году, сообщил Forbes на правах анонимности менеджер одного из госбанков. Хотя официально владельцем актива была компания «Три О» Вячеслава Игнатенко.

Подготовку к взысканию МФК Gulliver банки начали в ноябре 2024-го, сама процедура стартовала в марте 2025-го, писал Forbes Ukraine.

Gulliver передали в собственность банков на основании закона об ипотеке, взыскание произошло на основании ипотечной оговорки, без судебного разбирательства. В будущем госбанки выставят ТОК на продажу.

Компания «Три О» 28 июля заявила, что «будет принимать все предусмотренные законом меры по восстановлению прав на актив», говорится в пресс-релизе.