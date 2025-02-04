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Первым в Украине полетит аэропорт с самыми безопасными условиями, сейчас это Ужгород – заместитель главы ОП Микита

Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes

1 хв читання

Заместитель главы офиса президента Виктор Микита обещает сделать все возможное, чтобы запустить работу аэропорта в Ужгороде, но финальное решение должны принять военные. Об этом он заявил в интервью Forbes.

Ключевые факты

  • Ранее президент Владимир Зеленский высказывался о желании запустить Борисполь, но в ОП нет дискуссии о том, какой аэродром должен заработать первым, рассказал Микита.
  • «Полетит тот аэропорт, который расположен в безопасной зоне, – говорит заместитель главы ОП. – Если Ужгород будет в безопасности, его откроют. Борисполю же этой безопасности добиться труднее».
  • Микита отметил, что будучи главой Закарпатской ОВО был заинтересован в запуске аэропортов Ужгорода и Львова, чтобы улучшить логистику региона. «Сможем ли запустить Львовский – не знаю. Сможем ли запустить Ужгородский – будем делать все для этого», – заявил он.
  • Но финальное решение о запуске любого аэропорта предстоит принимать украинским военным, поэтому назвать дедлайн запуска Микита не готов.

Контекст

Еще в 2022 году тогдашний министр инфраструктуры Александр Кубраков анонсировал возобновление работы Львовского аэропорта. Но, в конце концов, аэропорт так и не заработал.

После этого вопрос возобновления работы украинских аэропортов возникал неоднократно. Так, 1 декабря 2023 года глава ОП Андрей Ермак выразил убеждение, что вскоре возобновит работу аэропорт «Борисполь».

Но пока решить все проблемы безопасности для запуска любого из аэродромов в Украине не удалось.

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