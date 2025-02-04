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Першим в Україні полетить аеропорт із найбезпечнішими умовами, зараз це Ужгород – заступник голови ОП Микита

Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes

1 хв читання

Заступник голови Офісу президента Віктор Микита обіцяє зробити все можливе, аби запустити роботу аеропорту в Ужгороді, але фінальне рішення мають ухвалити військові. Про це він заявив в інтерв’ю Forbes.

Ключові факти 

  • Раніше президент Володимир Зеленський висловлювався про бажання запустити Бориспіль, але в ОП немає дискусії про те, яке летовище має запрацювати першим, розповів Микита. 
  • «Полетить той аеропорт, що розташований у безпечній зоні, – каже заступник голови ОП. – Якщо Ужгород буде в безпеці, його відкриють. Борисполю цієї безпеки досягти важче». 
  • Микита зазначив, що будучи головою Закарпатської ОВА був зацікавлений у запуску аеропортів Ужгорода та Львова, щоб покращити логістику регіону. «Чи зможемо запустити Львівський – не знаю. Чи зможемо запустити Ужгородський – робитимемо все для цього», – заявив він. 
  • Та фінальне рішення про запуск будь-якого летовища ухвалюватимуть українські військові, тож назвати дедлайн запуску Микита не готовий. 

Контекст 

Ще у 2022 році тодішній міністр інфраструктури Олександр Кубраков анонсував відновлення роботи Львівського аеропорту. Та зрештою аеропорт так і не запрацював. 

Після цього питання відновлення роботи українських летовищ виникало неодноразово. Так, 1 грудня 2023-го голова ОП Андрій Єрмак висловив переконання, що невдовзі відновить роботу аеропорт «Бориспіль».

Та поки вирішити усі безпекові проблеми для запуску будь-якого з летовищ в Україні не вдалось. 

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