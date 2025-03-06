Администрация Трампа планирует лишить законного статуса 240 000 украинских беженцев – Reuters (дополнено)

Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный правовой статус примерно для 240 000 украинцев, сбежавших от войны с Россией, пишет Reuters со ссылкой на чиновника Трампа и трех источников, знакомых с ситуацией. Решение может привести к депортации.

Ключевые факты

Шаг, который ожидается уже в апреле, станет полной противоположностью тому подходу, с которым украинцы сталкивались при администрации президента Джо Байдена.

Запланированное лишение защиты для украинцев началось еще до того, как Трамп публично поспорил с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе.

Это часть более широких усилий администрации Трампа по лишению законного статуса свыше 1,8 млн мигрантов, которым разрешили въехать в США по временным программам, запущенным при администрации Байдена, сообщили источники.

Согласно внутреннему электронному письму ICE, с которым ознакомилось агентство Reuters, мигранты, лишенные статуса, могут столкнуться с ускоренной процедурой депортации.

Дополнено. В Белом доме заявили, что решения пока нет. «Это еще одна фейковая новость от Reuters, основанная на анонимных источниках, не имеющих никакого представления о том, о чем они говорят. Правда: пока никакого решения не принято», – написала в X пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

Контекст

В середине января, при администрации Джо Байдена, Министерство внутренней безопасности США объявило о продлении на 18 месяцев (до октября 2026 года) статуса временной защиты (TPS) для украинцев, уже находящихся в США в связи с продолжающейся войной. Согласно правительственным данным, по программе TPS для Украины 103 700 украинцев находятся в США.

Еще одной программой, по которой бегущие от войны украинцы попадают в США, является программа U4U, которую учредил Байден. По состоянию на сентябрь 2023 года по программе U4U в США приехало более 150 000 украинцев.

Программы Байдена были частью более широких усилий по созданию временных легальных путей сдерживания нелегальной иммиграции и оказания гуманитарной помощи. Кроме 240 000 украинцев, бежавших от российского вторжения, и 530 000 кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев, эти программы охватили более 70 000 афганцев, бежавших от захвата Афганистана талибами.

Трамп в качестве кандидата пообещал положить конец программам Байдена, заявив, что они выходят за рамки законодательства США. В первый день президентства Трамп подписал указ о защите границ. В нем среди прочего президент поручил министру внутренней безопасности откорректировать программы по предоставлению убежища людям, прибывающим в США, и остановить программы по предоставлению убежища, противоречащие политике США.

28 января Служба гражданства и иммиграции США сообщила о приостановке программы для украинцев, бегущих в США от войны, – United for Ukraine (U4U).