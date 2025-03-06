Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Администрация Трампа планирует лишить законного статуса 240 000 украинских беженцев – Reuters (дополнено)

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный правовой статус примерно для 240 000 украинцев, сбежавших от войны с Россией, пишет Reuters со ссылкой на чиновника Трампа и трех источников, знакомых с ситуацией. Решение может привести к депортации.

Дополнено: Белый дом опроверг эту информацию.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення

Ключевые факты

  • Шаг, который ожидается уже в апреле, станет полной противоположностью тому подходу, с которым украинцы сталкивались при администрации президента Джо Байдена.
  • Запланированное лишение защиты для украинцев началось еще до того, как Трамп публично поспорил с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе.
  • Это часть более широких усилий администрации Трампа по лишению законного статуса свыше 1,8 млн мигрантов, которым разрешили въехать в США по временным программам, запущенным при администрации Байдена, сообщили источники.
  • Согласно внутреннему электронному письму ICE, с которым ознакомилось агентство Reuters, мигранты, лишенные статуса, могут столкнуться с ускоренной процедурой депортации.
  • Дополнено. В Белом доме заявили, что решения пока нет. «Это еще одна фейковая новость от Reuters, основанная на анонимных источниках, не имеющих никакого представления о том, о чем они говорят. Правда: пока никакого решения не принято», – написала в X пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

Контекст

В середине января, при администрации Джо Байдена, Министерство внутренней безопасности США объявило о продлении на 18 месяцев (до октября 2026 года) статуса временной защиты (TPS) для украинцев, уже находящихся в США в связи с продолжающейся войной. Согласно правительственным данным, по программе TPS для Украины 103 700 украинцев находятся в США.

Еще одной программой, по которой бегущие от войны украинцы попадают в США, является программа U4U, которую учредил Байден. По состоянию на сентябрь 2023 года по программе U4U в США приехало более 150 000 украинцев.

Программы Байдена были частью более широких усилий по созданию временных легальных путей сдерживания нелегальной иммиграции и оказания гуманитарной помощи. Кроме 240 000 украинцев, бежавших от российского вторжения, и 530 000 кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев, эти программы охватили более 70 000 афганцев, бежавших от захвата Афганистана талибами.

Трамп в качестве кандидата пообещал положить конец программам Байдена, заявив, что они выходят за рамки законодательства США. В первый день президентства Трамп подписал указ о защите границ. В нем среди прочего президент поручил министру внутренней безопасности откорректировать программы по предоставлению убежища людям, прибывающим в США, и остановить программы по предоставлению убежища, противоречащие политике США.

28 января Служба гражданства и иммиграции США сообщила о приостановке программы для украинцев, бегущих в США от войны, – United for Ukraine (U4U).

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні