США приостановили программу U4U для беженцев с Украины

Служба гражданства и иммиграции США сообщила о приостановлении программы для убегающих в США от войны украинцев United for Ukraine (U4U), пишет «Голос Америки» 28 января. В первый день президентства Дональд Трамп поручил откорректировать программы по предоставлению убежища людям, прибывающим в США, и остановить те из них, которые противоречат политике США.

Ключевые факты

Прием заявок приостановлен до тех пор, пока Служба не рассмотрит все запросы, которые уже поданы, говорится в сообщении.

«В связи с исполнительным указом от 20 января 2025 года «Защита наших границ», Служба гражданства и иммиграции США приостанавливает прием формы I-134A, онлайн-запроса о поддержке и декларации о финансовой поддержке», – сообщает ведомство.

Контекст

В середине января при администрации Джо Байдена Министерство внутренней безопасности США объявило о продлении на 18 месяцев (до октября 2026 года) временного защищенного статуса (TPS) для украинцев, уже находящихся в США в связи с продолжающейся войной.

Согласно правительственным данным, по программе TPS для Украины 103 700 украинцев находятся в США.

Еще одной программой, по которой украинские беглецы от войны попадают в США, является программа U4U, основанная Байденом. По состоянию на сентябрь 2023 года по программе U4U в США приехали более 150 000 украинцев.

20 января президент Трамп подписал указ о защите границ. В нем, среди прочего, президент поручил министру внутренней безопасности откорректировать программы по предоставлению убежища прибывающим в США людям и остановить программы по предоставлению убежища, противоречащие политике США.

Также США приостановили всю невоенную помощь Украине, которая шла через USAID. Forbes Ukraine исследовал, что Агентство делало в Украине, какие сферы и отрасли зависят больше всего от американских денег и почему для Украины могут сделать исключение. Подробнее читайте – здесь.