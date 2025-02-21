Представители США и России тайно встречались в Швейцарии в течение несколько месяцев – Reuters

Представители США и России тайно встречались в Швейцарии для неофициальных обсуждений войны в Украине в течение последних месяцев, в том числе и на прошлой неделе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, осведомленных о ситуации.

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Собеседники агентства назвали эти переговоры «дополнительным каналом». Некоторые встречи проходили в переходный период после победы Дональда Трампа на выборах.

Хотя участники имеют дипломатический опыт и опыт безопасности, они не являются официальными правительственными представителями. Пока неизвестно, действовал ли кто-то из них по поручению своих правительств, отметили два источника. Имена участников не разглашаются.

По словам одного из собеседников, имеющего прямую информацию, об этих встречах знало лишь небольшое количество советников Трампа.

Многие детали остаются неизвестными, в частности повестка дня встреч, участие украинских представителей и точное время начала этих контактов.

По меньшей мере, одна встреча состоялась в Женеве во время Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе.

Один из источников предположил, что эти неофициальные переговоры могли потерять актуальность, поскольку в последнее время между США и Россией уже установлены официальные каналы диалога, отметило агентство.

Эти встречи свидетельствуют о попытках США и России найти пути завершения войны в Украине, несмотря на фактическое прекращение официальных контактов со стороны администрации Джо Байдена.

Один из источников охарактеризовал эти переговоры как «второй уровень» дипломатии – неофициальный диалог, призванный улучшить коммуникацию и обмен идеями, а не выработать конкретные решения.

Контекст

Исторически переговоры такого формата помогали налаживать диалог между сторонами, не доверяющими друг другу, надеясь, что это может стать предпосылкой для дипломатических прорывов.

В 2023 году NBC сообщило, что бывшие должностные лица национальной безопасности США вели тайные переговоры с россиянами, которые, вероятно, были приближены к Кремлю. Некоторые из них встречались с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Дональд Трамп, будучи в должности всего месяц, резко изменил подход США к трехлетнему конфликту в Украине. Он согласился на переговоры, которые могут положить конец международной изоляции РФ. Во время разговора с Путиным Трамп заявил о готовности к уступкам, а министр обороны Пит Гегсет заявил, что Украина не станет членом НАТО.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры между представителями России и США, которые длились 4,5 часа. Стороны договорились об установлении контакта между переговорными группами по войне в Украине. В ходе встречи также обсуждали возможную встречу Путина и Трампа.