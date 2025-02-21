Представители США и России тайно встречались в Швейцарии в течение несколько месяцев – Reuters

Представители США и России тайно встречались в Швейцарии для неофициальных обсуждений войны в Украине в течение последних месяцев, в том числе и на прошлой неделе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, осведомленных о ситуации.
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes
Подробности
- Собеседники агентства назвали эти переговоры «дополнительным каналом». Некоторые встречи проходили в переходный период после победы Дональда Трампа на выборах.
- Хотя участники имеют дипломатический опыт и опыт безопасности, они не являются официальными правительственными представителями. Пока неизвестно, действовал ли кто-то из них по поручению своих правительств, отметили два источника. Имена участников не разглашаются.
- По словам одного из собеседников, имеющего прямую информацию, об этих встречах знало лишь небольшое количество советников Трампа.
- Многие детали остаются неизвестными, в частности повестка дня встреч, участие украинских представителей и точное время начала этих контактов.
- По меньшей мере, одна встреча состоялась в Женеве во время Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе.
- Один из источников предположил, что эти неофициальные переговоры могли потерять актуальность, поскольку в последнее время между США и Россией уже установлены официальные каналы диалога, отметило агентство.
- Эти встречи свидетельствуют о попытках США и России найти пути завершения войны в Украине, несмотря на фактическое прекращение официальных контактов со стороны администрации Джо Байдена.
- Один из источников охарактеризовал эти переговоры как «второй уровень» дипломатии – неофициальный диалог, призванный улучшить коммуникацию и обмен идеями, а не выработать конкретные решения.
Контекст
Исторически переговоры такого формата помогали налаживать диалог между сторонами, не доверяющими друг другу, надеясь, что это может стать предпосылкой для дипломатических прорывов.
В 2023 году NBC сообщило, что бывшие должностные лица национальной безопасности США вели тайные переговоры с россиянами, которые, вероятно, были приближены к Кремлю. Некоторые из них встречались с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Дональд Трамп, будучи в должности всего месяц, резко изменил подход США к трехлетнему конфликту в Украине. Он согласился на переговоры, которые могут положить конец международной изоляции РФ. Во время разговора с Путиным Трамп заявил о готовности к уступкам, а министр обороны Пит Гегсет заявил, что Украина не станет членом НАТО.
18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры между представителями России и США, которые длились 4,5 часа. Стороны договорились об установлении контакта между переговорными группами по войне в Украине. В ходе встречи также обсуждали возможную встречу Путина и Трампа.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.