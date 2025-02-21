Представники США та Росії таємно зустрічалися у Швейцарії протягом кількох місяців – Reuters

Представники США та Росії таємно зустрічалися у Швейцарії для неофіційних обговорень війни в Україні протягом останніх місяців, зокрема й минулого тижня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела, обізнані з ситуацією.
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та головними новинами від Forbes Ukraine
Деталі
- Співрозмовники агентства назвали ці переговори «додатковим каналом». Деякі зустрічі відбувалися в перехідний період після перемоги Дональда Трампа на виборах.
- Хоча учасники мають дипломатичний і безпековий досвід, вони не є офіційними урядовими представниками. Поки невідомо, чи хтось із них діяв за дорученням своїх урядів, зазначили двоє джерел. Імена учасників не розголошуються.
- За словами одного зі співрозмовників, який має пряму інформацію, про ці зустрічі знала лише невелика кількість радників Трампа.
- Багато деталей залишаються невідомими, зокрема порядок денний зустрічей, участь українських представників і точний час початку цих контактів.
- Щонайменше одна зустріч відбулася в Женеві під час Мюнхенської конференції з безпеки минулого тижня.
- Одне з джерел припустило, що ці неофіційні переговори могли втратити актуальність, оскільки останнім часом між США та Росією вже встановлено офіційні канали діалогу, зазначило агентство.
- Ці зустрічі свідчать про спроби США та Росії знайти шляхи завершення війни в Україні, попри фактичне припинення офіційних контактів із боку адміністрації Джо Байдена.
- Одне з джерел охарактеризувало ці перемовини як «другий рівень» дипломатії — неофіційний діалог, покликаний покращити комунікацію та обмін ідеями, а не виробити конкретні рішення.
Контекст
Історично переговори такого формату допомагали налагоджувати діалог між сторонами, які не довіряють одна одній, сподіваючись, що це може стати передумовою для дипломатичних проривів.
У 2023 році NBC повідомило, що колишні посадовці національної безпеки США вели таємні переговори з росіянами, які, ймовірно, були наближені до Кремля. Деякі з них згодом зустрічалися з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.
Дональд Трамп, перебуваючи на посаді лише місяць, різко змінив підхід США до трирічного конфлікту в Україні. Він погодився на переговори, які можуть покласти край міжнародній ізоляції РФ. Під час розмови з Путіним Трамп заявив про готовність до поступок, а міністр оборони Піт Гегсет заявив, що Україна не стане членом НАТО.
18 лютого в Ер-Ріяді відбулися переговори між представниками Росії та США, які тривали 4,5 години. Сторони домовилися про встановлення контакту між переговорними групами щодо війни в Україні. Під час зустрічі також обговорювали можливу зустріч Путіна і Трампа.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.