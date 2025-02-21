Представники США та Росії таємно зустрічалися у Швейцарії протягом кількох місяців – Reuters

Представники США та Росії таємно зустрічалися у Швейцарії для неофіційних обговорень війни в Україні протягом останніх місяців, зокрема й минулого тижня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела, обізнані з ситуацією.

Деталі

Співрозмовники агентства назвали ці переговори «додатковим каналом». Деякі зустрічі відбувалися в перехідний період після перемоги Дональда Трампа на виборах.

Хоча учасники мають дипломатичний і безпековий досвід, вони не є офіційними урядовими представниками. Поки невідомо, чи хтось із них діяв за дорученням своїх урядів, зазначили двоє джерел. Імена учасників не розголошуються.

За словами одного зі співрозмовників, який має пряму інформацію, про ці зустрічі знала лише невелика кількість радників Трампа.

Багато деталей залишаються невідомими, зокрема порядок денний зустрічей, участь українських представників і точний час початку цих контактів.

Щонайменше одна зустріч відбулася в Женеві під час Мюнхенської конференції з безпеки минулого тижня.

Одне з джерел припустило, що ці неофіційні переговори могли втратити актуальність, оскільки останнім часом між США та Росією вже встановлено офіційні канали діалогу, зазначило агентство.

Ці зустрічі свідчать про спроби США та Росії знайти шляхи завершення війни в Україні, попри фактичне припинення офіційних контактів із боку адміністрації Джо Байдена.

Одне з джерел охарактеризувало ці перемовини як «другий рівень» дипломатії — неофіційний діалог, покликаний покращити комунікацію та обмін ідеями, а не виробити конкретні рішення.

Контекст

Історично переговори такого формату допомагали налагоджувати діалог між сторонами, які не довіряють одна одній, сподіваючись, що це може стати передумовою для дипломатичних проривів.

У 2023 році NBC повідомило, що колишні посадовці національної безпеки США вели таємні переговори з росіянами, які, ймовірно, були наближені до Кремля. Деякі з них згодом зустрічалися з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Дональд Трамп, перебуваючи на посаді лише місяць, різко змінив підхід США до трирічного конфлікту в Україні. Він погодився на переговори, які можуть покласти край міжнародній ізоляції РФ. Під час розмови з Путіним Трамп заявив про готовність до поступок, а міністр оборони Піт Гегсет заявив, що Україна не стане членом НАТО.

18 лютого в Ер-Ріяді відбулися переговори між представниками Росії та США, які тривали 4,5 години. Сторони домовилися про встановлення контакту між переговорними групами щодо війни в Україні. Під час зустрічі також обговорювали можливу зустріч Путіна і Трампа.