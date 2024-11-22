Прийом заявок на виплату 1000 грн «Зимової єПідтримки» розпочнеться на початку грудня. Як отримати

Одноразова державна допомога «Зимова єПідтримка» в розмірі 1000 грн надаватиметься українцям, які перебувають на території України, в тому числі дітям, повідомляє Мінекономіки. Прийом заявок на отримання допомоги розпочнеться на початку грудня, витратити кошти можна буде до кінця 2025 року.
Програма, яку ініціював президент Володимир Зеленський, покликана надати соціальну підтримку громадянам «в складний зимовий період».
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Ключові факти
- Українці зможуть витратити отриману допомогу на оплату комунальних послуг, ліки, донати на ЗСУ, квитки «Укрзалізниці» та деякі інші види послуг, відповідно до рішення Кабінету Міністрів від 15 листопада.
- Допомога від держави є одноразовою та буде доступна для українців, які перебувають в Україні. Діятиме програма упродовж грудня 2024 – лютого 2025 року. Система перевірятиме інформацію про перебування отримувачів допомоги на території України.
- Виплата призначена не лише дорослим, а й дітям. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини через «Дію».
- «Уряд запускає програму допомоги населенню. Ми не звужували її до певних категорій, бо ми не можемо передбачити на 100%, як росіяни будуть діяти взимку», – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко.
- Громадяни, які не потребують підтримки від держави, можуть її не оформлювати, або спрямувати «Зимову єПідтримку» на благодійність. Фінансуватись програма буде з залишків невикористаних коштів державного бюджету невійськового призначення. Громадяни, отримавши кошти як соціальну допомогу, можуть спрямувати її на підтримку ЗСУ.
- Кошти можна буде витратити як онлайн, так і офлайн, але лише на вказані категорії витрат. Банки розпізнаватимуть категорію під час оплати карткою за допомогою МСС-кодів. Це код, який присвоюється торговою точкою і характеризує напрям бізнесу.
Як отримати виплату через «Дію»
- Встановити мобільний застосунок
- Якщо у вас немає картки «Національний кешбек», треба її відкрити у одному з банків (ПриватБанк, monobank, Райффайзен Банк, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро, Кліринговий Дім, Радабанк)
- У «Дії» у розділі «Сервіси» потрібно активувати картку «Національного кешбеку»
- Обрати у застосунку «Дія» послугу «Зимова єПідтримка»
- Подати заявку на отримання допомоги
- Очікуйте зарахування коштів
- Законні опікуни неповнолітніх дітей, люди у яких через релігійні вірування відсутній РНОКПП, або ж старші люди віком 65+, у яких немає «Дії» – можуть звернутися за виплатою до одного з банків-партнерів програми, який відкриє картку «Національний кешбек», на яку надійде допомога.
- Пенсіонери та люди з інвалідністю 1 та 2 групи, які отримують виплати через «Укрпошту», зможуть отримати 1000 грн через неї.
Контекст
25 жовтня президент Володимир Зеленський доручив уряду запровадити програму підтримки населення – виплатити по 1000 грн на особу. Програма має запрацювати з 1 грудня.
Аналогічні форми підтримки громадян вже надавались урядом раніше. Під час пандемії COVID-19 українці отримували 1000 грн за умови здійснення вакцинації. На початку повномасштабного вторгнення громадяни постраждалих регіонів отримали 6500 грн по програмі єПідтримка.
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