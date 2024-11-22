Прийом заявок на виплату 1000 грн «Зимової єПідтримки» розпочнеться на початку грудня. Як отримати

Одноразова державна допомога «Зимова єПідтримка» в розмірі 1000 грн надаватиметься українцям, які перебувають на території України, в тому числі дітям, повідомляє Мінекономіки. Прийом заявок на отримання допомоги розпочнеться на початку грудня, витратити кошти можна буде до кінця 2025 року.

Програма, яку ініціював президент Володимир Зеленський, покликана надати соціальну підтримку громадянам «в складний зимовий період».