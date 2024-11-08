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По 1000 грн ежемесячно. Правительство анонсировало доплату для учителей с января

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Со следующего года украинские учителя будут получать ежемесячную надбавку в размере 1000 грн к основной заработной плате, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания Кабинета Министров. В дальнейшем выплату должны увеличить до 2000 грн.

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Ключевые факты

  • «С 1 января 2025 года вводим ежемесячную «учительскую доплату» к заработной платы учителей в размере 1000 грн «на руки», – отметил глава правительства.
  • По его словам, с 1 сентября 2025 года указанная выплата будет увеличена до 2000 грн каждому учителю.
  • Постановление о помощи педагогическим работникам учреждений общего среднего образования принято во исполнение поручения президента.
  • «Это решение является частью нашей поддержки тем, кто сегодня обучает и воспитывает молодежь, которая будет строить будущее Украины», – подчеркнул премьер-министр.
  • В Министерстве образования пояснили, что учителя получат надбавку в размере 1000 грн с 1 января 2025 года (1300 грн до уплаты налогов), которая затем вырастет до 2000 грн с 1 сентября (2600 грн до уплаты налогов).
  • Прибавку будут получать педагогические работники учреждений общего среднего образования государственной и коммунальной форм собственности.
  • Постановление будет действовать с 1 января по конец военного положения, учителя будут продолжать получать надбавку до конца того года, в котором отменят военное положение.
  • Для того чтобы выполнить норму Закона Украины «Об образовании» о должностном окладе педагогов в размере трех минимальных зарплат, дополнительно необходимо более 300 млрд грн, напомнили в МОН. Из-за нехватки средств в государственном бюджете и необходимости международных заимствований реализовать это невозможно, поэтому с 2019 года правительство отсрочивает действие постановления для реализации этой нормы.

Контекст

25 октября президент Владимир Зеленский поручил правительству ввести программу поддержки населения – выплатить по 1000 грн на человека. Программа должна заработать с 1 декабря.

29 октября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что эта программа является частью комплексного пакета зимней поддержки семей. Следующие шаги будут предусматривать зимние субсидии объемом не менее прошлогодних и расширенную программу «Доступные лекарства», в которую включат новых получателей. Люди, которые отапливают жилье дровами, углем, другим твердым топливом, получат дополнительную выплату – до 21 000 грн. Эта программа охватит ориентировочно 500 000 украинских семей.

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