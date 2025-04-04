Путин передал во временное управление фармпроизводителя, входившего в немецкую Stada

Ключевые факты

Указ, которым «Фармирус» назначена управляющим 100-процентным пакетом акций «Нижфарма», Путин подписал 4 апреля.

Акции «Нижфарма» принадлежали компании Nidda Lynx Sa rl, зарегистрированной в Люксембурге. Эта структура входит в состав фармацевтической группы Stada, штаб-квартира которой находится в Германии.

ООО «Фармирус» принадлежит Анне Залогиной. Компания занимается комплексными поставками лекарственных препаратов и медицинского оборудования по индивидуальным проектам.

Контекст

С ноября 2023 года владельцем 100% акций АО «Нижфарм» стала люксембургская компания Nidda Lynx S.a r.l. Она в свою очередь входит в холдинг Nidda Healthcare Holding GmbH, который, по данным отчетности за 2022-й, является единственным акционером Stada AG. До этого вся доля в «Нижфарме» принадлежала непосредственно Stada Arzneimittel. В декабре в самом «Нижфарме» объясняли, что Stada «выделила российскую компанию в отдельный бизнес» и это «внутренняя реорганизация».

«Нижфарм» – фармацевтическое предприятие по производству готовых лекарственных средств: мазей, гелей, линиментов, суппозиториев, таблеток и желатиновых капсул. В группу «Нижфарм» входит фармпредприятие в Нижнем Новгороде и производственная площадка в Обнинской Калужской области.

АО «Нижфарм» зарегистрировано в 1994 году. Его история начинается с химико-фармацевтического завода №10, основанного в 1919 году. Позже он был переименован в Горьковский фармзавод. В 1994 году предприятие было приватизировано и преобразовано в открытое акционерное общество «Нижегородский химико-фармацевтический завод». В 2004 году контроль над «Нижфармом» перешел к немецкой компании Stada.