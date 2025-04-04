Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Путин передал во временное управление фармпроизводителя, входившего в немецкую Stada

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Президент РФ Владимир Путин передал российской компании ООО «Фармирус» во временное управление АО «Нижегородский химико-фармацевтический завод» («Нижфарм»), входящее в структуру международного фармацевтического концерна Stada, пишет The Moscow Times 4 апреля.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Ключевые факты

  • Указ, которым «Фармирус» назначена управляющим 100-процентным пакетом акций «Нижфарма», Путин подписал 4 апреля.
  • Акции «Нижфарма» принадлежали компании Nidda Lynx Sa rl, зарегистрированной в Люксембурге. Эта структура входит в состав фармацевтической группы Stada, штаб-квартира которой находится в Германии.
  • ООО «Фармирус» принадлежит Анне Залогиной. Компания занимается комплексными поставками лекарственных препаратов и медицинского оборудования по индивидуальным проектам.

Контекст

С ноября 2023 года владельцем 100% акций АО «Нижфарм» стала люксембургская компания Nidda Lynx S.a r.l. Она в свою очередь входит в холдинг Nidda Healthcare Holding GmbH, который, по данным отчетности за 2022-й, является единственным акционером Stada AG. До этого вся доля в «Нижфарме» принадлежала непосредственно Stada Arzneimittel. В декабре в самом «Нижфарме» объясняли, что Stada «выделила российскую компанию в отдельный бизнес» и это «внутренняя реорганизация».

«Нижфарм» – фармацевтическое предприятие по производству готовых лекарственных средств: мазей, гелей, линиментов, суппозиториев, таблеток и желатиновых капсул. В группу «Нижфарм» входит фармпредприятие в Нижнем Новгороде и производственная площадка в Обнинской Калужской области.

АО «Нижфарм» зарегистрировано в 1994 году. Его история начинается с химико-фармацевтического завода №10, основанного в 1919 году. Позже он был переименован в Горьковский фармзавод. В 1994 году предприятие было приватизировано и преобразовано в открытое акционерное общество «Нижегородский химико-фармацевтический завод». В 2004 году контроль над «Нижфармом» перешел к немецкой компании Stada.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні