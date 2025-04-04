Путін передав у тимчасове управління фармвиробника, який входив до німецької Stada

Ключові факти

Указ, яким «Фармірус» призначено керуючою 100-відсотковим пакетом акцій «Нижфарма», Путін підписав 4 квітня.

Акції «Нижфарм» належали компанії Nidda Lynx S.a r.l., зареєстрованій в Люксембурзі. Ця структура входить до складу фармацевтичної групи Stada, штаб-квартира якої знаходиться в Німеччині.

ТОВ «Фармірус» належить Ганні Залогіній. Компанія займається комплексними поставками лікарських препаратів і медичного обладнання за індивідуальними проектами.

Контекст

З листопада 2023-го власником 100% акцій АТ «Нижфарм» стала люксембурзька компанія Nidda Lynx S.a r.l. Вона в свою чергу входить до холдингу Nidda Healthcare Holding GmbH, який, за даними звітності за 2022 рік, є єдиним акціонером Stada Arzneimittel AG. До цього вся частка в «Нижфармі» належала безпосередньо Stada Arzneimittel. У грудні в самому «Нижфармі» пояснювали, що Stada «виділила російську компанію в окремий бізнес» і це «внутрішня реорганізація».

«Нижфарм» – фармацевтичне підприємство з виробництва готових лікарських засобів: мазей, гелів, лініментів, супозиторіїв, таблеток та желатинових капсул. До групи «Нижфарм» входить фармпідприємство в Нижньому Новгороді та виробничий майданчик в Обнінську Калузької області.

АТ «Нижфарм» зареєстровано 1994 року. Його історія починається з хіміко-фармацевтичного заводу №10, заснованого 1919-го. Пізніше його було перейменовано на Горьківський фармзавод. У 1994 році підприємство було приватизовано та перетворено на відкрите акціонерне товариство «Нижегородський хіміко-фармацевтичний завод». 2004-го контроль над «Нижфармом» перейшов до німецької компанії Stada.