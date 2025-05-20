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Ремонт корпуса «Охматдета»: победитель тендера предложил на 20% меньше ожидаемой стоимости

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

ООО «Риола-Модуль ЛТД» с предложением почти в 293 млн грн стало победителем конкурса на капитальный ремонт корпуса больницы «Охматдет», поврежденного в результате ракетных обстрелов в 2024-м, пишут «Наші гроші» со ссылкой на информацию в системе «Прозорро».

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Ключевые факты

  • В тендере соревновались три участника: компания «Риола-Модуль ЛТД», Украинский производственно-строительный альянс «Центр» и консорциум ПБФ.
  • Самое дешевое предложение подала «Риола-Модуль ЛТД» – 293 млн грн, что на 20% меньше ожидаемой стоимости в 367,5 млн грн. Вышгородской «Риола-Модуль ЛТД» руководит и владеет Владимир Духович. С 2016 года «Риола-Модуль ЛТД» получила государственных заказов на 5,88 млрд грн, больше всего в ГП «Укрмедпроектстрой» Минздрава Украины при строительстве современного комплекса «Охматдета».
  • Столичным украинским производственно-строительным альянсом «Центр» руководит Дмитрий Кравцов, а владеет Оксана Колибабчук. С 2016 года компания получила 739,45 млн грн, больше всего в КНП «Клиническая больница «Психиатрия» КГГА.
  • Консорциум ПБФ зарегистрирован в Киеве 14 мая, за три дня до окончательного срока подачи тендерных предложений. Руководит новосозданным объединением Екатерина Демидко.
  • К участию в аукционе допускали компании, имеющие опыт монтажа вентилируемого фасада не менее 1000 кв. м по одному договору (даже если он выполнен только на 80%). Также договор должен касаться объектов социальной инфраструктуры с высоким классом последствий. Еще участники должны были иметь подтвержденный годовой доход за 2024 год или среднегодовой доход за последние три года не менее 50% ожидаемой стоимости закупки, то есть 183,7 млн ​​грн.

Контекст

В результате атаки РФ в 2024-м больница лишилась двух из 10 корпусов. Был полностью разрушен старый двухэтажный корпус токсикологического отделения, а взрывной волной поврежден и самый новый 11-этажный корпус больницы. В чем сложность восстановления и сколько денег для этого нужно – в материале Forbes Ukraine.

Летом 2024 года ООО «Строй-технолоджи» с предложением 307,4 млн грн стало победителем предыдущего конкурса на ремонт корпуса больницы «Охматдет», несмотря на то, что десяток других участников предложили выполнить работы гораздо дешевле. Тогда министр здравоохранения обратился к правоохранителям и тендер был отменен.

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