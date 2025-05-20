Ремонт корпусу «Охматдиту»: переможець тендера запропонував на 20% менше від очікуваної вартості

ТОВ «Ріола-Модуль ЛТД» із пропозицією у майже 293 млн грн стало переможцем конкурсу на капітальний ремонт корпусу лікарні «Охматдит», який зазнав пошкоджень внаслідок ракетного обстрілу у 2024-му, пишуть «Наші гроші» із посиланням на інформацію у системі «Прозорро» .

Ключові факти

У тендері змагалося троє учасників: компанія «Ріола-Модуль ЛТД», Український виробничо-будівельний альянс «Центр» та консорціум ПБФ.

Найдешевшу пропозицію подала «Ріола-Модуль ЛТД» – 293 млн грн, що на 20% менше очікуваної вартості у 367,5 млн грн. Вишгородською «Ріола-Модуль ЛТД» керує та володіє Володимир Духович. З 2016 року «Ріола-Модуль ЛТД» отримала державних замовлень на 5,88 млрд грн, найбільше в ДП «Укрмедпроектбуд» МОЗ України під час будівництва сучасного комплексу «Охматдиту».

Столичним Українським виробничо-будівельним альянсом «Центр» керує Дмитро Кравцов, а володіє Оксана Колібабчук. З 2016 року компанія отримала 739,45 млн грн, найбільше в КНП «Клінічна лікарня «Психіатрія» КМДА.

Консорціум ПБФ зареєстровано у Києві 14 травня, за три дні до кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Керує новоствореним об’єднанням Катерина Демидко.

До участі в аукціоні допускали компанії, які мали досвід монтажу вентильованого фасаду не менше 1000 кв. м за одним договором (навіть якщо він виконаний лише на 80%). Також договір мав стосуватися об’єктів соціальної інфраструктури з високим класом наслідків. Ще учасники повинні були мати підтверджений річний дохід за 2024 рік або середньорічний дохід за останні три роки не менше 50% від очікуваної вартості закупівлі, тобто 183,7 млн грн.

Контекст

Внаслідок атаки РФ у 2024-му лікарня втратила два з 10 корпусів. Було повністю зруйнованой старий двоповерховий корпус токсикологічного відділення, а вибуховою хвилею пошкоджено і найбільший новий 11-поверховий корпус лікарні. У чому складність відбудови і скільки грошей на неї потрібно – у матеріалі Forbes Ukraine.

Влітку 2024-го ТОВ «Буд-технолоджі» із пропозицією 307,4 млн грн стало переможцем попереднього конкурсу на ремонт корпусу лікарні «Охматдит», попри те, що десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше. Тоді міністр охорони здоровʼя звернувся до правоохоронців і тендер скасували.