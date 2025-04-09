Річна інфляція в Україні у березні прискорилася до 14,6%

Інфляція в Україні у березні прискорилася до 1,5% порівняно з 0,8% у лютому. У річному вимірі зростання цін за підсумками березня становило 14,6% проти 13,4% у лютому, свідчать дані Державної служби статистики 9 квітня.

Ключові факти

Базова інфляція у березні прискорилася до 1,4% з 0,7% у лютому.

На споживчому ринку у березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,7%. Найбільше (на 18,8%) подорожчали яця. На 0,6-6,0% зросли ціни на фрукти, безалкогольні напої, соняшникову олію, овочі, продукти переробки зернових, хліб, мʼясо та мʼясопродукти, молоко, масло. Водночас на 0,5% подешевшали рис і сало.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,9%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,4%.

Одяг і взуття подорожчали на 13,3%, зокрема, взуття – на 13,8%, одяг – на 13,0%.

Ціни на транспорт зросли на 0,2% в основному через подорожчання проїзду в залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті на 4,4% і 1,5% відповідно. Водночас на 0,9% подешевшали паливо та мастила.

Контекст

Інфляція в Україні у лютому 2025 року прискорилася до 0,8% порівняно з груднем, а в річному вимірі сягнула 13,4%. Базова інфляція становила 0,7% за місяць і 2,0% з початку року.

Щоб загальмувати інфляцію та втримати під контролем валютний ринок і очікування бізнесу, НБУ в січні та березні 2025 року підвищив облікову ставку спочатку до 14,5%, а потім до 15,5%.

У нових прогнозах НБУ вказує, що з вичерпанням тимчасових чинників, таких як минулорічна посуха, інфляція у другій половині 2025 року має почати поступово знижуватися. Водночас регулятор визнає, що питання своєчасності підвищення облікової ставки залишається відкритим. З огляду на затримку монетарної трансмісії, яка може тривати від 9 до 18 місяців, ефект від підвищення ставки на споживчі ціни проявиться вже після того, як дія тимчасових чинників завершиться.