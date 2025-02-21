Рынок труда в 2024 году. Госцентр занятости назвал сферы с самым большим дефицитом кадров

В Украине из-за существенных изменений в экономике обостряется структурная безработица, по многим профессиям наблюдается острый дефицит кадров. Об этом «Радио Свобода» сообщило в Государственном центре занятости 21 февраля. В 2024 году самый большой дефицит кадров в Украине был в сфере образования.

Ключевые факты

В 2024 году сфера образования нуждалась в около 25 000 человек. На втором месте – перерабатывающая промышленность – 9000 вакансий. На третьем – сфера размещения и питания – 3000 человек.

По словам заместителя директора Государственного центра занятости Станислава Павленко, основными причинами дефицита кадров является сокращение предложения рабочей силы в результате военных действий, миграции населения, призыва мужчин и женщин на военную службу.

Из-за существенных изменений в экономике обостряется структурная безработица и по многим профессиям наблюдается острый дефицит кадров, при этом искатели работы не обладают необходимыми умениями и навыками, сказал он.

Из-за призыва мужчин на военную службу усложняется укомплектование рабочих мест, на которых традиционно работали мужчины. В частности, если к началу войны в структуре безработных женщины составляли 55%, то сегодня доля женщин выросла до 81%.

В январе 2025 года наиболее ощутимый дефицит кадров снова был в сфере образования. Речь идет о 1500 человек, в том числе в дошкольном образовании – 800 человек.

По состоянию на 19 февраля на ресурсе «Единый портал вакансий», объединяющем данные Государственной службы занятости и шести ведущих украинских сайтов для поиска работы, размещалось 217 000 вакансий. Средний размер зарплаты по вакансиям на портале составляет 23 000 грн.

Контекст

В 2024 году на учете в Службе занятости состояло около 400 000 человек, имевших статус безработного. Занятостью было обеспечено 330 000 граждан, сообщала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк. По ее словам, количество ищущих работу украинцев уменьшается. До полномасштабного вторжения на учете в Службе занятости находилось около 1 млн безработных и в структуре пропорция мужчин и женщин традиционно составляла около 50% на 50%, то сейчас 80% – это женщины и 20% – мужчины.

Одними из главных причин такой ситуации на рынке труда являются масштабная миграция населения за границу и то, что большое количество мужчин и женщин встали на защиту Украины.

Рынок труда остается в сложном положении, до 2022 года наблюдалась нехватка вакансий, сейчас – дефицит кадров. Остро стоит вопрос поиска квалифицированных работников, таких как швея, электромонтер по ремонту электрооборудования, сантехник, электрик, монтер колеи, слесарь аварийно-восстановительных работ, сварщик, электрогазосварщик, автослесарь и т.д.

В 2024 году наиболее востребованными среди работодателей были рабочие профессии, такие как строитель, сантехник, электрик, слесарь, сварщик, швея и другие квалифицированные специалисты. В то же время среди самых редких профессий на рынке труда – специалист по созданию париков и эмбриолог.