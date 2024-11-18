Ваучер на обучение и список вакансий. Госслужба занятости запустила приложение для поиска работы

Программа развития ПРООН в Украине разработала мобильное приложение для соискателей при финансовой поддержке правительств Польши и Германии, сообщает Минэкономики. Приложение уже доступно в App Store и Google Play.

Ключевые факты

Теперь украинцы, которые ищут работу, смогут стать в электронную очередь, найти нужную вакансию или получить ваучер на обучение от Государственной службы занятости в своем смартфоне. Воспользоваться приложением смогут и украинцы за границей.

Ожидается, что с запуском мобильного приложения нагрузка на физические центры занятости уменьшится, а количество пользователей будет расти благодаря удобному функционалу приложения.

После авторизации с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП), Bank ID, «Дія.Підпис» или в гостевом режиме пользователь попадает на единый портал вакансий, где может просматривать доступные вакансии.

В приложении предусмотрена возможность подать заявку на ваучер для специализированного обучения или пройти онлайн-курс от Госслужбы занятости.

Мобильное приложение позволяет общаться с карьерными советниками, запланировать встречу с потенциальным работодателем, получить необходимую справку или записаться в электронную очередь.

Сейчас функции приложения ориентированы на потребности соискателей, следующим этапом станет разработка соответствующего функционала для работодателей.

«На данный момент структурная безработица – одна из ключевых проблем бизнеса. Поэтому вместе с внедрением программ обучения и переобучения, компенсаций за трудоустройство и других мы также цифровизируем процессы», – сообщила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

Контекст

В 2023 году Государственная служба занятости предоставила услуги 665 000 украинцев, в этом году уже 548 000 человек воспользовались сервисами службы.

По прогнозам МВФ, показатель безработицы в Украине в 2024-м снизится с прошлогодних 19,1% до 14,2%. В следующем году он прогнозируется на уровне 12,7%.

Нехватка работников становится ключевым препятствием для ведения бизнеса, свидетельствуют результаты ежемесячного опроса предприятий, который ИЭД провел в сентябре среди 473 промышленных предприятий.

Одна из приоритетных задач правительства – возвращение на рынок труда экономически неактивных украинцев, которых внутри страны около 8 млн человек, сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная. По ее словам, Минэкономики проводило исследование, показавшее, что Украине нужно 4,5 млн дополнительных работников на рынке труда.