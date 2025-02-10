Ринок праці у 2024-му. Держслужба зайнятості назвала сім найбільш рідкісних професій 

У 2024 році найбільш затребуваними серед роботодавців були робітничі професії, як будівельник, сантехнік, електрик, слюсар, зварник, швачка та інші кваліфіковані фахівці, повідомляє Державна служба зайнятості 10 лютого. Водночас серед найбільш рідкісних професій на ринку праці – спеціаліст зі створення перук і ембріолог.

Ключові факти

За даними Державної служби зайнятості, серед професій, що рідко опиняються в переліку вакансій – чистильник димоходів, сортувальник немитої вовни, годинникар міської ратуші чи фарбувальник дзеркал.

Водночас топ-7 рідкісних професій на ринку праці України минулого року виглядає таким чином:

Ембріолог – лише одна вакансія з’явилася у базі служби зайнятості торік. Це фахівець в галузі репродуктивної медицини, який допомагає створювати нове життя, а багатьом людям – дає шанс стати батьками. Пастижер – лише 2 вакансії. Цей спеціаліст створює перуки, шиньйони, колоритні брови, вуса і бороди для театру, кіно чи fashion-індустрії. Бутафор – 3 вакансії за рік. Ці майстри малюють ескізи, а потім створюють муляжі предметів, які згодом з’являються в театрі, кіно, на полицях магазинів та в художніх студіях. Спеціаліст, який ліпить, виготовляє, складає, фактурує, щоб предмети набували природності. Натурник. Кількість вакансій торік становила 4. До кандидатів роботодавці ставлять такі вимоги: мати виражену фізично-пластичну будову тіла, мімічний вираз обличчя, вміти демонструвати поставлені пози в одязі та в оголеному вигляді, бути гнучкими і пластичними та стояти нерухомо по кілька годин. Халвомісильник. Всього 4 вакансії за минулий рік. Ця професія об’єднує спеціалістів, які готують східні десерти з горіхів та цукру. Саме вони регулюють процес замішування білкової, горіхової та карамельної маси, стежать за витягуванням ниток халви та створенням її шарувато-волокнистої структури. Настроювач піаніно та роялів. Таких вакансій з’явилося в центрах зайнятості за весь 2024 рік лише 5. Серед вимог, які ставили роботодавці до претендентів на посаду, – точне налагодження піаніно і роялів на стандартну висоту тону по камертону. Ще в обов’язки такого спеціаліста входить усунення дефектів, реставрація. Апаратник вирощування дріжджів. Торік на таких спеціалістів надходило лише 12 запитів. Апаратник розмножує, годує та вирощує дріжджі, контролює температуру та вологість у середовищі, відбирає і завантажує їх в бродильні чани. Бере проби, дозує і врешті відпускає дріжджі на виробництво.

Контекст

В 2024 році на обліку в Службі зайнятості перебувало майже 400 000 людей, які мали статус безробітного. Зайнятістю були забезпечені 330 000 громадян, повідомляла директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк. За її словами, кількість українців, які шукають роботу, зменшується. До повномасштабного вторгнення на обліку в Службі зайнятості перебувало близько 1 млн безробітних і в структурі пропорція чоловіків і жінок традиційно складала близько 50% на 50%, то зараз 80% – це жінки і 20% – чоловіки.

Одними із головних причин такої ситуації на ринку праці є масштабна міграція населення за кордон та те, що велика кількість чоловіків і жінок стали на захист України.

Ринку праці залишається складною, до 2022 року на ринку спостерігалась нестача вакансій, наразі – дефіциту кадрів. Гостро стоїть питання пошуку кваліфікованих працівників, таких як: швачка, електромонтер з ремонту електроустаткування, сантехнік, електрик, монтер колії, слюсар аварійно-відновлювальних робіт, зварник, електрогазозварник, автослюсар тощо.