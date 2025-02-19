Россия на переговорах со США добивается размораживания активов и ослабления санкций – The Moscow Times

Россия хотела бы добиться от США размораживания своих заблокированных государственных активов и ослабления санкций, пишет The Moscow Times 19 февраля со ссылкой на дипломатический источник, знакомый с ходом встречи в Эр-Рияде.

Ключевые факты

По словам источника, Москва добивается возобновления доступа к средствам, замороженным в США. Это около $6 млрд – часть резервов Центрального банка, которая была вложена в долларовые активы перед началом войны. В целом западные страны наложили санкции на $300 млрд золотовалютных резервов ЦБ, из которых две трети – около $200 млрд – заблокированы в Европе.

Российская делегация, по словам источников, приехала в Саудовскую Аравию с требованием возобновить работу дипмиссий, а также вернуть российскую дипсобственность в США.

Отдельное внимание Кремль уделяет возвращению двух дач в Нью-Йорке и Мэриленде, изъятых администрацией Барака Обамы в 2016 году по обвинению в использовании их в целях разведки. «Для Путина этот вопрос не просто символический – он рассматривает его как часть обновления статуса России в отношениях со США», – отметил источник.

Путин поручил делегации проявлять «максимально дружелюбное и в чем-то даже комплиментарное настроение к своим американским визави и президенту Дональду Трампу лично», чтобы получить максимум выгод.

Контекст

18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры между представителями России и США, которые длились 4,5 часа. Стороны договорились об установлении контакта между переговорными группами по войне в Украине. В ходе встречи также обсуждали возможную встречу Путина и Трампа, но, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, она вряд ли состоится на следующей неделе.

Американский сенатор Марко Рубио на пресс-конференции после переговоров заявил, что западные страны отменят санкции против России, если война в Украине завершится. По его словам, для прекращения конфликта необходимы уступки с обеих сторон.

В тот же день президент США Дональд Трамп высоко оценил результат переговоров с РФ, назвав их «очень хорошими», раскритиковав Украину. Он заявил, что украинцы могли сделать так, чтобы война не начиналась.