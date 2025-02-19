Росія на переговорах зі США домагається розморожування активів та послаблення санкцій – The Moscow Times

Росія хотіла б домогтися від США розморожування своїх заблокованих державних активів та послаблення санкцій, пише The Moscow Times 19 лютого з посиланням на дипломатичне джерело, знайоме з перебігом зустрічі в Ер-Ріяді.
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Ключові факти
- За словами джерела, Москва домагається відновлення доступу до коштів, заморожених у США. Це близько $6 млрд – частина резервів Центрального банку, яка була вкладена в доларові активи перед початком війни. Загалом західні країни наклали санкції на $300 млрд золотовалютних резервів ЦБ, з яких дві третини – близько $200 млрд – заблоковано в Європі.
- Російська делегація, за словами джерел, приїхала до Саудівської Аравії з вимогою відновити роботу дипмісій, а також повернути російську дипвласність у США.
- Окрему увагу Кремль приділяє поверненню двох дач у Нью-Йорку та Меріленді, які було вилучено адміністрацією Барака Обами в 2016 році за звинуваченням у використанні їх із метою розвідки. «Для Путіна це питання не просто символічне – він розглядає його як частину відновлення статусу Росії у відносинах зі США», – зазначило джерело.
- Путін доручив делегації виявляти «максимально доброзичливий і в чомусь навіть компліментарний настрій до своїх американських візаві та президента Дональда Трампа особисто», щоб отримати максимум вигод.
Контекст
18 лютого в Ер-Ріяді відбулися переговори між представниками Росії та США, які тривали 4,5 години. Сторони домовилися про встановлення контакту між переговорними групами щодо війни в Україні. Під час зустрічі також обговорювали можливу зустріч Путіна і Трампа, але, за словами помічника президента РФ Юрія Ушакова, вона навряд чи відбудеться наступного тижня.
Американський сенатор Марко Рубіо на пресконференції після переговорів заявив, що західні країни скасують санкції проти Росії, якщо війна в Україні завершиться. За його словами, для припинення конфлікту необхідні поступки з обох сторін.
Того ж дня президент США Дональд Трамп високо оцінив результат переговорів із РФ, назвавши їх «дуже добрими», водночас розкритикувавши Україну. Він заявив, що українці могли зробити так, щоб війна не починалась.
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