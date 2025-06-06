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Россия нанесла массированный удар по Украине: есть погибшие и раненые в нескольких областях (фото)

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

2 хв читання

В ночь на 6 июня Россия нанесла массированный удар по Украине, атаковав Киев, Луцк, Тернополь, Хмельницкую, Львовскую и Полтавскую области.

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Подробности

  • Киев. По состоянию на 6:27 в столице зафиксировано четыре погибших и 20 пострадавших. Во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли трое спасателей ГСЧС, работавших под обстрелами, оказывая помощь людям. Еще девять чрезвычайников получили ранения, некоторые из них в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь.
  • В Соломенском районе дрон попал в многоэтажку, вызвав пожар на 11-м этаже 16-этажного дома. Также загорелся пожар в металлическом ангаре площадью около 500 кв. м. В этом же районе атаковано образовательное учреждение.
  • В Голосеевском районе повреждена территория возле АЗС. Обломки упали в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах.
  • Обстрел повредил колеи и кабели на перегоне метро между станциями «Дарница» и «Левобережная» красной ветки. Наземный участок от «Днепра» до «Лесной» временно закрыт, интервал движения поездов увеличен. Для пассажиров организован автобусный маршрут №1М.
  • В Киевской области повреждены железнодорожные пути, из-за чего поезда Трипольского направления будут курсировать через Фастов, минуя станцию ​​Выдубичи.
  • На левом берегу Киева в отдельных микрорайонах произошли аварийные отключения электроэнергии.
Россия нанесла массированный удар по Украине: есть погибшие и раненые в нескольких областях (фото) /Фото 1

Последствия обстрела Фото: ГСЧС

Россия нанесла массированный удар по Украине: есть погибшие и раненые в нескольких областях (фото) /Фото 2

Последствия обстрела Фото: ГСЧС

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  • Тернополь. Глава ОВА назвал атаку самой масштабной по области. В областном центре зафиксировано попадание в промышленные и инфраструктурные объекты. Во время тушения пожара травмированы пять спасателей, всем оказывается медицинская помощь.
  • Часть Тернополя осталась без электричества, снижено давление воды из-за перебоев с электроснабжением. В городе наблюдается задымление, жителей призывают не выходить на улицу.
Россия нанесла массированный удар по Украине: есть погибшие и раненые в нескольких областях (фото) /Фото 3
  • Луцк. В Луцке в результате попадания частично разрушен многоквартирный дом. Ударная волна выбила окна во многих постройках. Пока известно о пяти пострадавших, погибших нет. Жителей эвакуировали, пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
  • Хмельницкая область. На Хмельнитчине поврежден частный дом, две хозяйственные постройки, забор и два автомобиля. Информация о последствиях уточняется, травмированных нет.
  • Львовщина. В Дрогобычском районе поврежден промышленный объект. В нескольких селах вблизи Львова возникли перебои с электроснабжением.
  • Полтавская область. В Кременчугском районе в результате обстрела повреждены административные здания, складские помещения нескольких предприятий и кафе. Пожар, вызванный атакой российских войск, был ликвидирован спасателями. Также зафиксировано падение обломков на частный дом. По данным и.о. руководителя Полтавской ОВА Владимира Когута, три человека пострадали: двое получили медицинскую помощь на месте, один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести.
ГСЧС Украины

Последствия атаки на Полтавщину Фото: ГСЧС Фото ГСЧС Украины

Россия нанесла массированный удар по Украине: есть погибшие и раненые в нескольких областях (фото) /Фото 4

Последствия атаки на Полтавщину Фото: ГСЧС

Россия нанесла массированный удар по Украине: есть погибшие и раненые в нескольких областях (фото) /Фото 5

Последствия атаки на Полтавщину Фото: ГСЧС

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