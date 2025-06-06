У ніч на 6 червня Росія здійснила масований удар по Україні, атакувавши Київ, Луцьк, Тернопіль, Хмельницьку, Львівську та Полтавську області.
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Деталі
- Київ. Станом на 6:27 у столиці зафіксовано чотирьох загиблих і 20 постраждалих. Під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників ДСНС, які працювали під обстрілами, надаючи допомогу людям. Ще дев’ять надзвичайників отримали поранення, деякі з них у важкому стані, лікарі борються за їхні життя.
- У Солом’янському районі дрон влучив у багатоповерхівку, спричинивши пожежу на 11-му поверсі 16-поверхового будинку. Також спалахнула пожежа в металевому ангарі площею близько 500 кв. м. У цьому ж районі атаковано освітній заклад.
- У Голосіївському районі пошкоджено територію біля АЗС. Уламки впали в Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах.
- Обстріл пошкодив колії та кабелі на перегоні метро між станціями «Дарниця» та «Лівобережна» червоної гілки. Наземна ділянка від «Дніпра» до «Лісової» тимчасово закрита, інтервал руху поїздів збільшено. Для пасажирів організовано автобусний маршрут № 1М.
- На Київщині пошкоджено залізничні колії, через що поїзди Трипільського напрямку курсуватимуть через Фастів, минаючи станцію Видубичі.
- На лівому березі Києва в окремих мікрорайонах відбулися аварійні відключення електроенергії.
- Тернопіль. Голова ОВА назвав атаку наймасштабнішою по області. В обласному центрі зафіксовано влучання в промислові та інфраструктурні об’єкти. Під час гасіння пожежі травмовано п’ятьох рятувальників, усім надається медична допомога.
- Частина Тернополя залишилася без електрики, знижено тиск води через перебої з електропостачанням. У місті спостерігається задимлення, жителів закликають не виходити на вулицю.
- Луцьк. У Луцьку внаслідок влучання частково зруйновано багатоквартирний будинок. Ударна хвиля вибила вікна в багатьох будівлях. Наразі відомо про п’ятьох постраждалих, загиблих немає. Жителів евакуювали, постраждалим надають медичну допомогу.
- Хмельниччина. На Хмельниччині пошкоджено приватний будинок, дві господарські споруди, паркан і два автомобілі. Інформація про наслідки уточнюється, травмованих немає.
- Львівщина. У Дрогобицькому районі пошкоджено промисловий об’єкт. У кількох селах поблизу Львова виникли перебої з електропостачанням.
- Полтавщина. У Кременчуцькому районі внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративні будівлі, складські приміщення кількох підприємств та кав’ярню. Пожежі, спричинені атакою російських військ, ліквідували рятувальники. Також зафіксовано падіння уламків на приватний будинок. За даними в.о. керівника Полтавської ОВА Володимира Когута, троє людей постраждали: двоє отримали медичну допомогу на місці, одну особу госпіталізовано у стані середньої тяжкості.
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