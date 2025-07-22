Россия возобновила удары по инфраструктуре группы «Нафтогаз»: в ночь на 22 июля десятки российских дронов атаковали объекты газодобычи. Часть инфраструктуры разрушена. Об этом сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

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По его словам, такие нападения систематические. Объекты не имеют военного значения, а атаки являются актами терроризма, направленными на запугивание украинцев и подрыв их воли.

«Цель врага ясна – ослабить Украину, усложнить подготовку к зиме и создать перебои с газоснабжением в холодный период», – отметил Корецкий.

В настоящее время продолжаются работы по устранению последствий. На местах работают команды профессионалов.

Контекст

В 2022 году полномасштабная война, развязанная Россией, повлекла за собой спад добычи природного газа в Украине на 6%. Однако уже в 2023-м благодаря усилиям государственных компаний отрасль начала восстанавливаться.

В 2024 году валовая добыча газа выросла до 19,12 млрд куб. м – на 2,2% больше по сравнению с 18,7 млрд куб. м в 2023-м. Этот рост не только превысил темпы предыдущего года (0,9%), но и стал самым высоким показателем с 2018-го.

Чистая консолидированная прибыль группы «Нафтогаз» в 2024 году достигла 38 млрд грн, что на 15 млрд грн (+64%) больше, чем в 2023-м. Валовая прибыль выросла до 89,1 млрд грн (по сравнению с 48,5 млрд грн в 2023 году), а операционная прибыль составила 51,1 млрд грн, что на 13,3 млрд грн (+32%) превышает показатель предыдущего года.