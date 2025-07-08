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«Укргаздобыча» запустила новую высокодебитную скважину

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

«Укргаздобыча», входящая в Группу «Нафтогаз», ввела в эксплуатацию новую разведывательную скважину с дебитом 383 000 кубометров газа в сутки. Об этом сообщил председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий 8 июля.

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Подробности

  • Скважина является наклонной, ее глубина достигает почти 5,7 км. Бурение, обустройство и запуск выполнено на полтора месяца раньше запланированного срока.
  • «Этот успех – результат слаженной работы всех подразделений «Укргаздобычи», принимавших участие в проектировании, бурении и обустройстве скважины», – заявил Корецкий.

Контекст

В 2022 году из-за полномасштабного вторжения России добыча природного газа в Украине снизилась на 6%. Однако в 2023 году благодаря работе государственных компаний объемы добычи начали возобновляться.

В 2024 году валовая добыча газа достигла 19,12 млрд куб. м, что на 2,2% больше, чем 18,7 млрд куб. м в 2023 году. Темпы роста превысили показатель 2023 года (0,9%) и стали самыми высокими с 2018-го.

В I квартале 2025-го буровики АО «Укргаздобыча» установили рекорд, пробурив 107 136 м, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2024 года, и превышает предыдущий максимум ІІІ квартала 2024-го (102 866 м).

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