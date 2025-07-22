Росія відновила удари по інфраструктурі групи «Нафтогаз»: в ніч на 22 липня десятки російських дронів атакували обʼєкти газовидобутку. Частина інфраструктури зазнала руйнувань. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

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За його словами, такі напади є систематичними. Об’єкти не мають військового значення, а атаки є актами тероризму, спрямованими на залякування українців і підрив їхньої волі.

«Мета ворога зрозуміла – послабити Україну, ускладнити підготовку до зими та створити перебої з газопостачанням у холодний період», – зазначив Корецький.

Наразі тривають роботи з усунення наслідків. На місцях працюють команди фахівців.

Контекст

У 2022 році повномасштабна війна, розв’язана Росією, спричинила спад видобутку природного газу в Україні на 6%. Однак уже в 2023-му завдяки зусиллям державних компаній галузь почала відновлюватися.

У 2024 році валовий видобуток газу зріс до 19,12 млрд куб. м – на 2,2% більше порівняно з 18,7 млрд куб. м у 2023-му. Це зростання не лише перевищило темпи попереднього року (0,9%), а й стало найвищим показником з 2018-го.

Чистий консолідований прибуток групи «Нафтогаз» у 2024 році досяг 38 млрд грн, що на 15 млрд грн (+64%) більше, ніж у 2023-му. Валовий прибуток зріс до 89,1 млрд грн (порівняно з 48,5 млрд грн у 2023 році), а операційний прибуток склав 51,1 млрд грн, що на 13,3 млрд грн (+32%) перевищує показник попереднього року.