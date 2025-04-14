Россия разрушила склад и производство компании Winetime

Ночью 12 апреля в результате российской атаки на Киев разрушен склад «Аснова Холдинг» и производственные мощности Winetime, обошлось без жертв, сообщила компания на Facebook-странице.

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Площадь разрушенного склада «Аснова Холдинг» – 4500 кв. м. У Winetime поврежден цех, производство и логистика.

«Разрушения значительны», – говорится в сообщении. Компания заявила, что сейчас оценивает убытки, переорганизует работу цехов и логистики, чтобы снизить влияние на работу магазинов.

Цех и производство Winetime повреждены из-за атаки 12 апреля 2025 года Цех и производство Winetime повреждены из-за атаки 12 апреля 2025 года Цех и производство Winetime повреждены из-за атаки 12 апреля 2025 года Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

В «Аснова Холдинг» входит сеть магазинов алкогольных напитков WineTime, интернет-магазин и дистрибьютор косметики Benice, IT-компания Ipland, офисно-складской комплекс «Эсма» в Киеве, сельскохозяйственные компании им. Шевченко и «Агроист Бейкинг энд Миллинг», автосервис «Савторсервис» и бухгалтерская компания «АБК Сервис».

Владельцы группы – Анатолий Строган, Олег Барышевский и Максим Сафонов.

WineTime позиционирует себя как «гастромаркет», объединяющий около 600 производителей алкоголя и около 200 продуктовых производителей. Состоит из 35 магазинов общей площадью более 5000 кв. м в 15 регионах Украины, пишет Forbes Ukraine в октябре 2024 года.

Выручка ООО «ТС Плюс», развивающего WineTime, выросла на 9% в 2024-м по сравнению с предыдущим годом, до 2 млрд грн, прибыль упала с 41 млн грн до 2 млн грн.