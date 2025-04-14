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Росія зруйнувала склад і виробництво компанії Winetime

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

1 хв читання

Аснова Холдинг Winetime /Facebook

Через атаку на Київ зруйновано склад компанії «Аснова Холдинг», також пошкоджені приміщення Winetime Фото Facebook

Вночі 12 квітня внаслідок російської атаки на Київ зруйнований склад «Аснова Холдинг» та виробничі потужності Winetime, обійшлося без жертв, повідомила компанія на Facebook-сторінці.

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Деталі

  • Площа зруйнованого складу «Аснова Холдинг» – 4500 кв. м. У Winetime пошкоджено цех, виробництво та логістику. 
  • «Руйнування значні», – йдеться в повідомленні. Компанія заявила, що зараз оцінює збитки, переорганізовує роботу цехів та логістики, щоб зменшити вплив на роботу магазинів.
Winetime

Цех і виробництво Winetime пошкоджені через атаку 12 квітня 2025 року

Winetime

Цех і виробництво Winetime пошкоджені через атаку 12 квітня 2025 року

Winetime

Цех і виробництво Winetime пошкоджені через атаку 12 квітня 2025 року

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Контекст

До «Аснова Холдинг» входить мережа магазинів алкогольних напоїв WineTime, інтернет-магазин і дистриб’ютор косметики Benice, IT-компанія Ipland, офісно-складський комплекс «Есма» у Києві, сільськогосподарські компанії ім. Шевченка та «Агроіст Бейкінг енд Міллінг», автосервіс «Савторсервіс» і бухгалтерська компанія «АБК Сервіс». 

Власники групи – Анатолій Строган, Олег Баришевський і Максим Сафонов.

WineTime позиціонує себе як «гастромаркет», що обʼєднує близько 600 виробників алкоголю та близько 200 – продуктових виробників. Складається з 35 магазинів загальною площею понад 5000 кв. м у 15 регіонах України, писав Forbes Ukraine у жовтні 2024 року. 

Виторг ТОВ «ТС Плюс», яка розвиває WineTime, зріс на 9% у 2024-му проти попереднього року, до 2 млрд грн, прибуток впав із 41 млн грн до 2 млн грн.

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