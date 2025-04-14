Росія зруйнувала склад і виробництво компанії Winetime

Вночі 12 квітня внаслідок російської атаки на Київ зруйнований склад «Аснова Холдинг» та виробничі потужності Winetime, обійшлося без жертв, повідомила компанія на Facebook-сторінці.

Деталі

Площа зруйнованого складу «Аснова Холдинг» – 4500 кв. м. У Winetime пошкоджено цех, виробництво та логістику.

«Руйнування значні», – йдеться в повідомленні. Компанія заявила, що зараз оцінює збитки, переорганізовує роботу цехів та логістики, щоб зменшити вплив на роботу магазинів.

Цех і виробництво Winetime пошкоджені через атаку 12 квітня 2025 року Цех і виробництво Winetime пошкоджені через атаку 12 квітня 2025 року Цех і виробництво Winetime пошкоджені через атаку 12 квітня 2025 року Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

До «Аснова Холдинг» входить мережа магазинів алкогольних напоїв WineTime, інтернет-магазин і дистриб’ютор косметики Benice, IT-компанія Ipland, офісно-складський комплекс «Есма» у Києві, сільськогосподарські компанії ім. Шевченка та «Агроіст Бейкінг енд Міллінг», автосервіс «Савторсервіс» і бухгалтерська компанія «АБК Сервіс».

Власники групи – Анатолій Строган, Олег Баришевський і Максим Сафонов.

WineTime позиціонує себе як «гастромаркет», що обʼєднує близько 600 виробників алкоголю та близько 200 – продуктових виробників. Складається з 35 магазинів загальною площею понад 5000 кв. м у 15 регіонах України, писав Forbes Ukraine у жовтні 2024 року.

Виторг ТОВ «ТС Плюс», яка розвиває WineTime, зріс на 9% у 2024-му проти попереднього року, до 2 млрд грн, прибуток впав із 41 млн грн до 2 млн грн.