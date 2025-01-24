На Rozetka продажи украинской продукции в прошлом году выросли почти на 35%. Что покупали чаще всего

Более половины клиентов маркетплейса Rozetka в 2024 году покупали товары именно украинских производителей, сообщила пресс-служба ритейлера 24 января. Продажи продукции отечественного производства выросли почти на 35% по сравнению с довоенным 2021 годом.

Ключевые факты

На платформе представлено более 12 500 украинских брендов, из которых почти 3000 появилось в 2024 году.

Самые популярные категории среди украинских брендов:

чай, кофе и сладости (конфеты в коробках), еда быстрого приготовления; корма для кошек и наполнители для туалетов; кабели, адаптеры и чехлы для смартфонов, флеш-память USB; товары для дома и авто: туалетная бумага, бумажные полотенца, подушки, жидкости для стеклоомывателей; алкогольные напитки: коньяк, бренди, шампанское, тихое вино.

Среди проданных товаров украинских брендов наибольший прирост в прошлом году показали павербанки, продажи которых выросли на 200%.

На втором месте – украинская термопродукция – рост более чем на 123%. На третьем – товары для йоги (+96%). На четвертом и пятом месте с увеличением продаж в 66% оказались специи, приправы и настольные лампы украинских компаний.

Среди новых украинских брендов, появившихся за последний год на маркетплейсе, в трендах развития категории постельных принадлежностей, сумок, люстр, штатных главных устройств в автомобиле и для защиты двигателя.

В пятерку украинских товаров, которые покупали чаще всего в 2024 году, вошли: набор Spell для нее, набор подушек Sleepingg, жгут-турникет SICH, коллекция чая Lovare Great Partea Collection и фонарь аккумуляторный портативный RZTK Light COB.

Контекст

Rozetka – самый крупный онлайн-ритейлер в Украине. Основали компанию в 2005-м Ирина и Владислав Чечеткины, в 2015 году совладельцем Rozetka стал фонд Horizon Capital.

На платформе представлены более 20 млн товаров в почти 4000 категорий. Сеть имеет 500 офлайн-магазинов в 150 городах Украины.

Консолидированная выручка онлайн-ритейлера за 2023 год достигла 45 млрд грн. По данным SimilarWeb, трафик платформы составил 398,5 млн посещений.

В течение «черной пятницы» у самого крупного онлайн-ритейлера в Украине средний чек вырос на 40%, а в лидерах продаж оказались более дорогие товары, в том числе виски и мобильные телефоны.