Rozetka открыла 125-й магазин с начала года, до декабря планирует – еще 30 точек

Крупнейший онлайн-ритейлер Rozetka открыл 125-й магазин с начала 2024 года в столичном ЖК «Комфорт Таун». В планах компании до конца года открыть еще 30 магазинов, сообщается в пресс-релизе.

Ключевые факты

Новый магазин Rozetka в формате «у дома» в киевском ЖК «Комфорт Таун» в итоге стал 500-м для компании и 102-м для столицы.

Кроме продажи товаров повседневного потребления, IT-продукции, продуктов, в новом магазине заработает услуга Rozetka Обмен. Это позволит клиентам обменивать старые гаджеты на сертификаты Rozetka для покупки любого товара. В новом магазине будут доступны услуги кредитования.

К концу 2024 года Rozetka запланировала открыть 30 новых магазинов, преимущественно в формате «у дома».

Контекст

Rozetka – крупнейший онлайн-ритейлер Украины. В 2023 году он получил выручку 45 млрд грн, по данным SimilarWeb, трафик платформы достиг 398,5 млн посещений. Основали компанию в 2005-м Ирина и Владислав Чечеткины, в 2015 году совладельцем Rozetka стал фонд Horizon Capital.

В 2018-м онлайн-ритейлер начал активно развивать офлайн-направление. В преддверии полномасштабного вторжения в Rozetka было 270 торговых точек. «Люди охотнее принимают решение о заказе, когда видят, что мы физически присутствуем там, где они живут. Это усиливает доверие», – объясняла Ирина Чечеткина.

В точках Rozetka не только выдают заказы, но и продают напитки, кондитерку и другие товары.

30 июня 2024 года Rozetka закрыла свой самый большой оффлайн-магазин площадью 4000 кв.м на «Почайной» в Киеве.