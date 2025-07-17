Гендиректор Meta Марк Цукерберг оголосив про масштабні інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту. Компанія готова витрачати сотні мільярдів доларів на будівництво дата-центрів і активно наймає спеціалістів у ШІ-галузі. Агентство Reuters опублікувало список нових працівників Meta.

Деталі

Цукерберг активізував боротьбу за таланти в Кремнієвій долині, агресивно наймаючи спеціалістів і укладаючи угоди зі стартапами. Так він намагається наздогнати конкурентів, таких як OpenAI, Google і Anthropic, після невдалого запуску моделі Llama 4 від Meta.

Список нових працівників Meta

Александр Ванг . Meta призначила колишнього гендиректора Scale AI керівником нового підрозділу зі штучного інтелекту, йдеться у внутрішньому документі, який переглянуло Reuters. Meta також найняла кількох працівників Scale AI після інвестицій у розмірі $14,3 млрд у цей стартап.

. Meta призначила колишнього гендиректора Scale AI керівником нового підрозділу зі штучного інтелекту, йдеться у внутрішньому документі, який переглянуло Reuters. Meta також найняла кількох працівників Scale AI після інвестицій у розмірі $14,3 млрд у цей стартап. Нат Фрідман. Колишній гендиректор GitHub разом із Вангом керуватиме підрозділом і відповідатиме за продукти штучного інтелекту та прикладні дослідження. Фрідман – співзасновник венчурної компанії NFDG, яка підтримує відомі стартапи, такі як Safe Superintelligence, Perplexity і Figma.

Колишній гендиректор GitHub разом із Вангом керуватиме підрозділом і відповідатиме за продукти штучного інтелекту та прикладні дослідження. Фрідман – співзасновник венчурної компанії NFDG, яка підтримує відомі стартапи, такі як Safe Superintelligence, Perplexity і Figma. Даніель Гросс. Колишній гендиректор стартапу Safe Superintelligence очолить підрозділ продуктів штучного інтелекту, повідомили джерела Reuters. Гросс також є співзасновником NFDG.

Колишній гендиректор стартапу Safe Superintelligence очолить підрозділ продуктів штучного інтелекту, повідомили джерела Reuters. Гросс також є співзасновником NFDG. Руомінг Панг . Очолював команду Foundation Models в Apple і відповідав за передові функції штучного інтелекту. За даними Bloomberg, він приєднався до Meta з багатомільйонним компенсаційним пакетом.

. Очолював команду Foundation Models в Apple і відповідав за передові функції штучного інтелекту. За даними Bloomberg, він приєднався до Meta з багатомільйонним компенсаційним пакетом. Трапіт Бансал. Дослідник штучного інтелекту приєднався до OpenAI у 2022 році, де відігравав ключову роль у розробці моделей міркування o-series. За даними LinkedIn, він працював із співзасновником OpenAI та Safe Superintelligence Іллею Суцкевером.

Дослідник штучного інтелекту приєднався до OpenAI у 2022 році, де відігравав ключову роль у розробці моделей міркування o-series. За даними LinkedIn, він працював із співзасновником OpenAI та Safe Superintelligence Іллею Суцкевером. Шучао Бі . Приєднався до OpenAI у 2024 році після роботи в YouTube і Google понад 10 років. Він співзаснував YouTube Shorts і розробляв моделі глибокого навчання для оптимізації реклами Google, зазначено в його LinkedIn.

. Приєднався до OpenAI у 2024 році після роботи в YouTube і Google понад 10 років. Він співзаснував YouTube Shorts і розробляв моделі глибокого навчання для оптимізації реклами Google, зазначено в його LinkedIn. Хуавень Чанг . Приєдналася до OpenAI у 2023-му після чотирьох років роботи в Google Research. Вона є співтворцем моделі GPT-4o від OpenAI та створила архітектури MaskGIT і Muse для генерації зображень із тексту в Google.

. Приєдналася до OpenAI у 2023-му після чотирьох років роботи в Google Research. Вона є співтворцем моделі GPT-4o від OpenAI та створила архітектури MaskGIT і Muse для генерації зображень із тексту в Google. Джі Лін . Приєднався до OpenAI у 2023 році, де працював над мультимодальними системами міркування та архітектурою Operator для агентів, що використовують комп’ютери.

. Приєднався до OpenAI у 2023 році, де працював над мультимодальними системами міркування та архітектурою Operator для агентів, що використовують комп’ютери. Джоел Побар. Приєднався до Anthropic у 2023 році, де відповідав за інфраструктуру та обробку великих мовних моделей. До цього він працював у Meta близько 11 років.

Приєднався до Anthropic у 2023 році, де відповідав за інфраструктуру та обробку великих мовних моделей. До цього він працював у Meta близько 11 років. Джек Рей. Був технічним керівником із підготовки моделей Gemini в Google DeepMind і відповідав за розвиток міркування для Gemini 2.5.

Був технічним керівником із підготовки моделей Gemini в Google DeepMind і відповідав за розвиток міркування для Gemini 2.5. Гонг’ю Рен. Приєднався до OpenAI у 2023 році, ставши співтворцем кількох моделей o-series і GPT-4o. Він також керував післятренувальними роботами для найпередовіших моделей міркування ChatGPT.

Приєднався до OpenAI у 2023 році, ставши співтворцем кількох моделей o-series і GPT-4o. Він також керував післятренувальними роботами для найпередовіших моделей міркування ChatGPT. Йоган Шалквік. Відповідав у Google за дослідження та інтеграцію продуктів у сфері штучного інтелекту.

Контекст

Meta інвестує значні кошти в розвиток ШІ, зокрема через дослідницький підрозділ Meta AI, який працює над відкритими мовними моделями Llama. Гендиректор Meta Цукерберг особисто формує команду для лабораторії «суперінтелекту». Раніше Meta вкотре відклала випуск своєї флагманської ШІ-моделі через проблеми з її можливостями.

Технологічні гіганти Meta і Google, а також стартапи OpenAI та Anthropic змагаються у розробці передової технології ШІ, яка має стати рушійною силою наступної хвилі інновацій у Кремнієвій долині. Наміри Цукерберга завоювати провідних дослідників та інженерів ШІ – це останні події в запеклій війні за таланти, яка йде в усьому світі.

Meta планує інвестувати до $65 млрд на капітальні витрати цього року, переважно для реалізації своїх амбіцій у галузі ШІ.