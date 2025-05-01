Сигнал для Росії і крок до припинення війни. Команда Трампа прокоментувала угоду з Україною

Угода між США та Україна про надра є важливим кроком на шляху до припинення війни, заявив держсекретар США Марко Рубіо. Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент наголосив, що йдеться про повноцінне економічне партнерство, яке дозволить президенту Дональду Трампу вести переговори з Росією на більш міцній основі.

Ключові факти

Рубіо назвав угоду, підписану між Україною та США, «важливою віхою на шляху до спільного процвітання та важливим кроком на шляху до припинення цієї війни».

За словами Бессента, це win-win угода, вона покаже «російському керівництву, що між українським народом та американським народом, між нашими цілями немає розбіжностей», заявив міністр фінансів в інтервʼю Fox Business Network.

«Американський народ не заробляє грошей, якщо українці не процвітають. Тож тепер ми повністю вирівняні з погляду економіки. І знову ж таки, я думаю, що це сильний сигнал російському керівництву, і він дає президенту Трампу можливість вести переговори з Росією на ще міцнішій основі», — сказав він.

«Це повне економічне партнерство. Це не просто рідкісноземельні метали, це інфраструктура, це енергія. Отже, тут є можливість для обох сторін дійсно виграти», — додав Бессент, якого цитує Reuters.

Контекст

17 квітня Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра. Повний текст документа читайте тут.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що сподівається, що рамкову угоду буде підписано протягом «найближчої доби». Він повідомляв, що жодна допомога США, яка надавалася до угоди, не є її предметом.

За словами Шмигаля, 1 травня у Верховній Раді почнуться обговорення щодо ратифікації цієї угоди. Після підписання угоди між Свириденко та Бессентом документ повернеться до уряду, який з відповідними супровідними документами направить його на ратифікацію до Ради. Лише після цього угода, яка є міжнародним договором, набуде чинності. За даними нардепа Ярослава Железняка, ратифікацію угоди Рада може розглянути не раніше 13–15 травня, оскільки міждержавні угоди мають окремі процедури, які важко прискорити.

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови. Фонд має стати ключовим інструментом залучення інвестицій у розвиток української економіки та поглиблення стратегічного партнерства між країнами.

Президент США Дональд Трамп вже заявив, що сподівається отримати від угоди з Україною більше $350 млрд. За його словами, таку суму начебто передав Києву його попередник Джо Байден «готівкою та військовою технікою».