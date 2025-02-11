Силы обороны поразили НПЗ «Роснефти» в Саратовской области – Генштаб ВСУ (видео)

В ночь на 11 февраля подразделения Сил беспилотных систем, Главного управления разведки, Сил специальных операций во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод, осуществляющий комплексную переработку нефти, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Ключевые факты

По данным Генштаба, НПЗ преимущественно выпускает бензин, мазут, дизельное топливо. Всего более 20 видов нефтепродуктов.

Предприятие задействовано в обеспечении российской оккупационной армии.

ВСУ подтвердили попадание, на объекте возник пожар. Результаты поражения уточняются.

НПЗ является одним из ключевых объектов российской топливной инфраструктуры. Его мощность переработки составляет 7 млн ​​т нефти в год.

Местные Telegram-каналы публиковали последствия атаки и пожар на Саратовском НПЗ. Сообщается, что одно из старейших нефтеперерабатывающих российских предприятий, ранее известное как завод «Крекинг», входит в структуру нефтяной компании «Роснефть».

Контекст

14 января украинские военные нанесли массированный удар по военным объектам в глубине России на расстоянии от 200 до 1100 км. Под огонь попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях и Татарстане. Среди атакованных объектов – нефтебаза «Комбинат «Кристалл» в Энгельсе, Брянский химический завод, зенитные комплексы «Тор» и «Бук», Саратовский нефтеперерабатывающий завод и завод «Казаньоргсинтез».

16 января Тамбовский пороховой завод, ключевой объект российского ВПК, подвергся атаке. В тот же день Силы специальных операций ВСУ совместно с другими подразделениями атаковали дронами нефтебазу «Лискинская» в Воронежской области, что подтверждено Генштабом ВСУ.

В ночь на 24 января удары были нанесены по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани и предприятию «Кремний Эл» в Брянске, которое производит микроэлектронику для российской военной техники.

В ночь на 29 января подразделения ГУР во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили Нижегородский нефтеперерабатывающий завод в городе Кстово. А дроны Службы безопасности Украины и ССО также поразили нефтеперекачивающую станцию ​​«Андреаполь» и ракетный арсенал в Тверской области РФ.

Ночью 31 января подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и ГУР во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» в Волгоградской области РФ.

3 февраля под ударом оказались Волгоградский НПЗ («Лукойл-Волгограднефтепереработка») и Астраханский газоперерабатывающий завод «Газпрома», 5 февраля – нефтеперерабатывающий завод «Албашнефть», 6 февраля – аэродром «Приморско-Ахтарский».