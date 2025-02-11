Силы обороны поразили НПЗ «Роснефти» в Саратовской области – Генштаб ВСУ (видео)

В ночь на 11 февраля подразделения Сил беспилотных систем, Главного управления разведки, Сил специальных операций во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод, осуществляющий комплексную переработку нефти, сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Ключевые факты
- По данным Генштаба, НПЗ преимущественно выпускает бензин, мазут, дизельное топливо. Всего более 20 видов нефтепродуктов.
- Предприятие задействовано в обеспечении российской оккупационной армии.
- ВСУ подтвердили попадание, на объекте возник пожар. Результаты поражения уточняются.
- НПЗ является одним из ключевых объектов российской топливной инфраструктуры. Его мощность переработки составляет 7 млн т нефти в год.
- Местные Telegram-каналы публиковали последствия атаки и пожар на Саратовском НПЗ. Сообщается, что одно из старейших нефтеперерабатывающих российских предприятий, ранее известное как завод «Крекинг», входит в структуру нефтяной компании «Роснефть».
Контекст
14 января украинские военные нанесли массированный удар по военным объектам в глубине России на расстоянии от 200 до 1100 км. Под огонь попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях и Татарстане. Среди атакованных объектов – нефтебаза «Комбинат «Кристалл» в Энгельсе, Брянский химический завод, зенитные комплексы «Тор» и «Бук», Саратовский нефтеперерабатывающий завод и завод «Казаньоргсинтез».
16 января Тамбовский пороховой завод, ключевой объект российского ВПК, подвергся атаке. В тот же день Силы специальных операций ВСУ совместно с другими подразделениями атаковали дронами нефтебазу «Лискинская» в Воронежской области, что подтверждено Генштабом ВСУ.
В ночь на 24 января удары были нанесены по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани и предприятию «Кремний Эл» в Брянске, которое производит микроэлектронику для российской военной техники.
В ночь на 29 января подразделения ГУР во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили Нижегородский нефтеперерабатывающий завод в городе Кстово. А дроны Службы безопасности Украины и ССО также поразили нефтеперекачивающую станцию «Андреаполь» и ракетный арсенал в Тверской области РФ.
Ночью 31 января подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и ГУР во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» в Волгоградской области РФ.
3 февраля под ударом оказались Волгоградский НПЗ («Лукойл-Волгограднефтепереработка») и Астраханский газоперерабатывающий завод «Газпрома», 5 февраля – нефтеперерабатывающий завод «Албашнефть», 6 февраля – аэродром «Приморско-Ахтарский».
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