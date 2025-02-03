Сили оборони уразили Волгоградський НПЗ «Лукойла» та Астраханський ГПЗ «Газпрому» – Генштаб ЗСУ (відео)

У ніч на 3 лютого підрозділи Сил спеціальних операцій та СБУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили Волгоградський НПЗ («Лукойл-Волгограднафтопереробка») та Астраханський газопереробний завод, повідомляє Генштабу ЗСУ. Ці об’єкти є виробниками великої кількості пального для російської армії.

Ключові факти

За попередніми даними Генштабу ЗСУ, на заводі у Волгоградській області, зокрема, пошкоджено установки первинної переробки.

За даними командування ССО, На Волгоградському НПЗ, що переробляє майже 6% всієї нафти в РФ, уражено одразу кілька об’єктів — факельне господарство, установки первинної переробки, а також технологічні установки. Пожежа досі триває.

Місцеві telegram-канали публікували відео із атакою БПЛА і повідомляли про щонайменше 10 вибухів.

У відео присутня нецензурна лексика.

На Астраханському ГПЗ триває пожежа, робота підприємства зупинена. Результати ураження та масштаби пошкоджень уточнюються.

ССО повідомляють, що ГПЗ є одним з ключових російських енергетичних підприємств з щорічною переробкою 12 млрд кубометрів газового конденсату. Українські безпілотники, які пролетіли близько 1000 кілометрів, пошкодили комплекс переробки газового конденсату.

Астраханський ГПЗ є найбільшим виробником газової сірки в Росії. Завод розташований біля Астраханського газоконденсатного родовища. Дочірня компанія «Газпрому» – «Газпром переробка» – обʼєднує Оренбурзький, Сосногірський, Астраханський та Амурський газопереробні заводи, Уренгойський завод з підготовки конденсату до транспорту, Сургутський завод стабілізації конденсату, Оренбурзький гелієвий завод та «Газпром нафтохім Салават».

У відео присутня нецензурна лексика.

Контекст

14 січня українські військові здійснили масований удар по військових об’єктах у глибині Росії на відстані від 200 до 1100 км. Під вогонь потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях і Татарстані. Серед атакованих об’єктів нафтобаза «Комбінат Крістал» в Енгельсі, Брянський хімічний завод, зенітні комплекси «Тор» і «Бук», Саратовський нафтопереробний завод та завод «Казаньоргсинтез».

16 січня Тамбовський пороховий завод, ключовий об’єкт російського ВПК, зазнав атаки. У той же день Сили спеціальних операцій ЗСУ спільно з іншими підрозділами атакували дронами нафтобазу «Ліскінська» у Воронезькій області, що підтверджено Генштабом ЗСУ.

У ніч на 24 січня безпілотники здійснили серію атак на стратегічні об’єкти РФ. Зокрема, удари було завдано по нафтопереробному заводу в Рязані та підприємству «Кремній Ел» у Брянську, яке виготовляє мікроелектроніку для російської військової техніки.

Рязанський нафтопереробний завод «Роснєфті» призупинив роботу після атаки українських безпілотників. За даними джерел Reuters, на нафтопереробному заводі згоріло нафтосховище.

У ніч на 29 січня підрозділи Головного управління розвідки у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили Нижегородський нафтопереробний завод у місті Кстово, повідомляє Генштаб ЗСУ. За даними джерел «Інтерфакс-Україна», дрони Служби безпеки України та ССО також уразили нафтоперекачувальну станцію «Андреаполь» та ракетний арсенал у Тверській області РФ.

Вночі 31 січня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного управління розвідки Міністерства оборони , у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по ТОВ «Лукойл-Волгограднафтопереробка» у Волгоградській області РФ.