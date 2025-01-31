В России после дроновой атаки возник пожар на Волгоградском НПЗ «Лукойла» (фото, видео)

В России в результате дроновой атаки был поражен Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, являющийся одним из самых крупных в России, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко 31 января.

Ключевые факты

Проектная мощность переработки составляет около 14 млн т нефти в год, что делает его шестым по величине НПЗ в России.

На заводе производят бензин, дизельное топливо, мазут и авиационное топливо.

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По данным местных властей, на территории нефтеперерабатывающего завода возник пожар в результате падения обломков одного из БпЛА. Впрочем, он якобы был «оперативно ликвидирован».

Серию взрывов слышали жители Красноармейского района в южной части Волгограда. На юге города находится завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка», который уже подвергался атакам дронов.

Контекст

14 января украинские военнослужащие нанесли массированный удар по военным объектам в глубине России на расстоянии от 200 до 1100 км. Под огонь попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях и Татарстане. Среди атакуемых объектов нефтебаза «Комбинат Кристалл» в Энгельсе, Брянский химический завод, зенитные комплексы «Тор» и «Бук», Саратовский нефтеперерабатывающий завод и завод «Казаньоргсинтез».

16 января Тамбовский пороховой завод, ключевой объект российского ВПК, подвергся атаке. В тот же день Силы специальных операций ВСУ совместно с другими подразделениями атаковали дронами нефтебазу «Лискинская» в Воронежской области, что подтверждено Генштабом ВСУ.

В ночь на 24 января беспилотники совершили серию атак на стратегические объекты РФ. В частности, удары были нанесены по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани и предприятию «Кремной Эл» в Брянске, которое производит микроэлектронику для российской военной техники.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» приостановил работу после атаки украинских беспилотников в конце прошлой недели. По данным источников Reuters, на нефтеперерабатывающем заводе сгорело нефтехранилище.

В ночь на 29 января подразделения Главного управления разведки во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили Нижегородский нефтеперерабатывающий завод в городе Кстово, сообщает Генштаб ВСУ. По данным источников «Интерфакс-Украина», дроны Службы безопасности Украины и ССО также поразили нефтеперекачивающую станцию «​Андреаполь» и ракетный арсенал в Тверской области РФ.