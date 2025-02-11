Сили оборони уразили НПЗ «Роснафти» у Саратовській області – Генштаб ЗСУ (відео)

У ніч на 11 лютого підрозділи Сил безпілотних систем, Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили Саратовський нафтопереробний завод, який здійснює комплексну переробку нафти, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Ключові факти

За даними Генштабу, НПЗ переважно випускає бензин, мазут, дизельне пальне. Усього понад 20 видів нафтопродуктів.

Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії.

ЗСУ підтвердили влучання, на об’єкті виникла пожежа. Результати ураження уточнюються.

НПЗ є одним із ключових об’єктів російської паливної інфраструктури. Його потужність переробки сягає 7 млн т нафти на рік.

Місцеві Тelegram-канали публікували наслідки атаки і пожежу на Саратовському НПЗ. Повідомляється, що це одне із найстаріших нафтопереробних російських підприємств, раніше відоме як завод «Крекінг», входить до структури нафтової компанії «Роснафта».

Контекст

14 січня українські військові здійснили масований удар по військових об’єктах у глибині Росії на відстані від 200 до 1100 км. Під вогонь потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях і Татарстані. Серед атакованих об’єктів – нафтобаза «Комбінат «Кристал» в Енгельсі, Брянський хімічний завод, зенітні комплекси «Тор» і «Бук», Саратовський нафтопереробний завод і завод «Казаньоргсинтез».

16 січня Тамбовський пороховий завод, ключовий об’єкт російського ВПК, зазнав атаки. У той самий день Сили спеціальних операцій ЗСУ спільно з іншими підрозділами атакували дронами нафтобазу «Ліскінська» у Воронезькій області, що підтверджено Генштабом ЗСУ.

У ніч на 24 січня ударів було завдано по нафтопереробному заводу в Рязані та підприємству «Кремній Ел» у Брянську, яке виготовляє мікроелектроніку для російської військової техніки.

У ніч на 29 січня підрозділи ГУР у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили Нижегородський нафтопереробний завод у місті Кстово. А дрони Служби безпеки України та ССО також уразили нафтоперекачувальну станцію «Андреаполь» і ракетний арсенал у Тверській області РФ.

Вночі 31 січня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та ГУР у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по ТОВ «Лукойл-Волгограднафтопереробка» у Волгоградській області РФ.

3 лютого під ударом опинилися Волгоградський НПЗ («Лукойл-Волгограднафтопереробка») та Астраханський газопереробний завод «Газпрому», 5 лютого – нафтопереробний завод «Албашнафта», 6 лютого – аеродром «Приморсько-Ахтарський».