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Украина атаковала РФ рекордным с начала года количеством БПЛА. Поражены НПЗ в Рязани и завод микроэлектроники в Брянске (видео)

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

2 хв читання

В ночь на 24 января беспилотники совершили серию атак на стратегические объекты РФ. В частности, удары были нанесены по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Рязани и предприятию «Кремний Эл», которое производит микроэлектронику для российской военной техники. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

Подробности

  • В Рязанской области в результате ударов дронов произошло два пожара – на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе и на соседней Ново-Рязанской ТЭЦ. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, НПЗ в Рязани является одним из ключевых в нефтяной промышленности РФ.
  • «Этот завод производит топливо для военных танков, авиационный керосин, дизельное топливо и другие виды нефтепродуктов, используемых в танках, самолетах, кораблях и другой технике вооруженных сил РФ», – отметил Коваленко.
  • Завод «Кремний Эл», по которому также были нанесены удары, специализируется на производстве микроэлектроники для ракетных комплексов, зенитно-ракетных систем «Панцирь», ракет «Искандер», а также для радиолокационных систем, средств РЭБ и беспилотников.
  • Местные власти заявили, что атаки в Рязанской области не привели к жертвам, хотя обломки дронов вызвали возгорание частного дома, которое быстро ликвидировали, пишет российское издание Meduza. Материальный ущерб оценивают.
  • Местные жители обнародовали видео пожаров на НПЗ и ТЭЦ, возникшие после ударов дронов.
  • Губернаторы российских регионов сообщили об атаках дронов: в Московской области их сбили в нескольких городах, в Воронежской обломки повредили многоэтажку, в Брянской перехватили 37 беспилотников. В Ленинградской, Саратовской, Ростовской и Тульской областях жертвы и разрушения не зафиксированы, заявили российские чиновники.
  • Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО перехватили следовавшие в Москву беспилотники. Он отметил, что дроны были сбиты в Коломне, Раменском, Подольске, Щелково Московской области и в Троицком административном округе Москвы. По его словам, на местах работают экстренные службы.
  • Из-за атак в ночь на 24 января «Росавиация» временно приостановила работу девяти аэропортов, в том числе в Москве, Казани, Самаре и других городах. До утра ограничения сняли.
  • Минобороны РФ заявило, что силы ПВО перехватили 121 беспилотник в разных регионах. По их словам, больше всего дронов сбито в Брянской (37), Рязанской (20) и Курской (17) областях.

Контекст

14 января украинские военные нанесли массированный удар по военным объектам в глубине россии на расстоянии от 200 до 1100 км. Под огонь попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях и Татарстане. Среди атакуемых объектов: нефтебаза «Комбинат Кристалл» в Энгельсе, Брянский химический завод, зенитные комплексы «Тор» и «Бук», Саратовский нефтеперерабатывающий завод и завод «Казаньоргсинтез».

16 января Тамбовский пороховой завод, ключевой объект российского ВПК, также подвергся атаке, сообщил Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО. В тот же день Силы специальных операций ВСУ совместно с другими подразделениями атаковали дронами нефтебаза «Лискинская» в Воронежской области, что подтверждено Генштабом ВСУ.

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