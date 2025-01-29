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Силы обороны поразили один из крупнейших НПЗ России, нефтеперекачивающую станцию ​​«Андреаполь» и ракетный арсенал (обновлено)

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

В ночь на 29 января подразделения Главного управления разведки во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили Нижегородский нефтеперерабатывающий завод в городе Кстово, сообщает Генштаб ВСУ. Обновлено. По данным источников «Интерфакс-Украина», дроны Службы безопасности Украины и ССО поразили нефтеперекачивающую станцию ​​«Андреаполь» и ракетный арсенал в Тверской области РФ.

Ключевые факты

  • Обновлено. Ночью СБУ и ССО провели совместную спецоперацию по поражению НПС «Андреаполь», которая является важной составляющей Балтийской трубопроводной системы – 2, сообщил источник «Интерфакс-Украина» в СБУ. По словам собеседника агентства, в результате атаки дронов на станции повреждена фильтрационная насосная площадка, цистерны с присадками, произошли разлив нефтепродуктов и пожар.
  • Россиянам пришлось останавливать магистральный трубопровод, которым нефть поставляется в терминал «Усть-Луга» в Ленинградской области, сообщил он.
  • Еще одной целью стал 23-й ракетный арсенал Минобороны РФ в Тверской области. Там дроны поразили сам склад и три здания воинской части. Местные жители насчитали более 20 взрывов и писали в чате об эвакуации населения.
  • По данным Генштаба, ночью был атакован Нижегородский НПЗ, задействованный в обеспечении оккупационной армии РФ. В Кстово расположен завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» – одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в РФ.
  • После удара БпЛА на территории объекта произошел мощный пожар.
  • Результаты и масштабы повреждений уточняются.
  • В Генштабе предупредили, что боевая работа по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины, будет продолжена.
  • Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что НПЗ в Кстово способен перерабатывать от 15 млн до 17 млн ​​тонн нефти в год и является четвертым по величине в России. Предприятие производит бензин, дизель, авиационный керосин, битум.

Контекст

14 января украинские военные нанесли массированный удар по военным объектам в глубине России на расстоянии от 200 до 1100 км. Под огонь попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях и Татарстане. Среди атакуемых объектов: нефтебаза «Комбинат Кристалл» в Энгельсе, Брянский химический завод, зенитные комплексы «Тор» и «Бук», Саратовский нефтеперерабатывающий завод и завод «Казаньоргсинтез».

16 января Тамбовский пороховой завод, ключевой объект российского ВПК, также подвергся атаке, сообщил Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО. В тот же день Силы специальных операций ВСУ совместно с другими подразделениями атаковали дронами нефтебазу «Лискинскую» в Воронежской области, что подтверждено Генштабом ВСУ.

В ночь на 24 января беспилотники совершили серию атак на стратегические объекты РФ. В частности, удары были нанесены по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Рязани и предприятию «Кремний Эл» в Брянске, которое производит микроэлектронику для российской военной техники.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» приостановил работу после атаки украинских беспилотников в конце прошлой недели. По данным источников Reuters, на нефтеперерабатывающем заводе сгорело нефтехранилище.

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