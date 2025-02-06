Сили оборони атакували «Приморсько-Ахтарський» аеродром, звідки Росія запускає «шахеди» – Генштаб ЗСУ

У ніч на 6 лютого підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та інші складові Сил оборони уразили аеродром «Приморсько-Ахтарський» у Краснодарському краї РФ, повідомляє Генеральний штаб. На об’єкті виникла пожежа.

Ключові факти

Аеродром використовується для зберігання, підготовки та пусків БпЛА типу «Shahed» по території України, а також обслуговування авіатехніки, яка виконує завдання в районах Запорізької та Херсонської областей.

За даними Генштабу, підтверджено влучання та вибухи в районі цілі, результати ураження уточнюються.

На аеродромі після обстрілу виникла пожежа.

Місцеві telegram-канали публікували відео із атакою БПЛА і повідомляли про декілька потужних вибухів.

Контекст

14 січня українські військові здійснили масований удар по військових об’єктах у глибині Росії на відстані від 200 до 1100 км. Під вогонь потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях і Татарстані. Серед атакованих об’єктів нафтобаза «Комбінат Крістал» в Енгельсі, Брянський хімічний завод, зенітні комплекси «Тор» і «Бук», Саратовський нафтопереробний завод та завод «Казаньоргсинтез».

16 січня Тамбовський пороховий завод, ключовий об’єкт російського ВПК, зазнав атаки. У той же день Сили спеціальних операцій ЗСУ спільно з іншими підрозділами атакували дронами нафтобазу «Ліскінська» у Воронезькій області, що підтверджено Генштабом ЗСУ.

У ніч на 24 січня ударі вбуло завдано по нафтопереробному заводу в Рязані та підприємству «Кремній Ел» у Брянську, яке виготовляє мікроелектроніку для російської військової техніки.

У ніч на 29 січня підрозділи ГУР у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили Нижегородський нафтопереробний завод у місті Кстово. А дрони Служби безпеки України та ССО також уразили нафтоперекачувальну станцію «Андреаполь» та ракетний арсенал у Тверській області РФ.

Вночі 31 січня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та ГУР, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по ТОВ «Лукойл-Волгограднафтопереробка» у Волгоградській області РФ.

3 лютого під ударом опинилися Волгоградський НПЗ («Лукойл-Волгограднафтопереробка») та Астраханський газопереробний завод «Газпрому», а 5-го лютого нафтопереробному заводу «Албашнефть» в Краснодарському краї РФ.