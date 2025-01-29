Сили оборони уразили один з найбільших нафтопереробних заводів Росії – Генштаб (фото, відео)

У ніч на 29 січня підрозділи Головного управління розвідки у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили Нижегородський нафтопереробний завод у місті Кстово, повідомляє Генштаб ЗСУ. У Кстово розташований завод «Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез» – одне з найбільших нафтопереробних підприємств у РФ.
Ключові факти
- За даними Генштабу, був атакований НПЗ задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ.
- Після удару БпЛА на території обʼєкту сталася потужна пожежа.
- Результати та масштаби пошкоджень уточнюються.
- У Генштабі попередили, що бойова робота по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, триватиме.
- Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що НПЗ в Кстово здатен переробляти від 15 до 17 млн т нафти на рік і він є четвертим за величиною в Росії. Підприємство виробляє бензин, дизель, авіаційний гас, бітум.
- Навесні минулого року НПЗ «Лукойла» у Кстово вже був атакований безпілотниками і тоді він зупинив роботу.
Контекст
14 січня українські військові здійснили масований удар по військових об’єктах у глибині росії на відстані від 200 до 1100 км. Під вогонь потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та Татарстані. Серед атакованих об’єктів: нафтобаза «Комбінат Крістал» в Енгельсі, Брянський хімічний завод, зенітні комплекси «Тор» і «Бук», Саратовський нафтопереробний завод та завод «Казаньоргсинтез».
16 січня Тамбовський пороховий завод, ключовий об’єкт російського ВПК, також зазнав атаки, повідомив Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО. У той же день Сили спеціальних операцій ЗСУ спільно з іншими підрозділами атакували дронами нафтобазу «Ліскінська» у Воронезькій області, що підтверджено Генштабом ЗСУ.
У ніч на 24 січня безпілотники здійснили серію атак на стратегічні об’єкти РФ. Зокрема, удари було завдано по нафтопереробному заводу (НПЗ) у Рязані та підприємству «Кремній Ел» в Брянську, яке виготовляє мікроелектроніку для російської військової техніки.
Рязанський нафтопереробний завод «Роснєфті» призупинив роботу після атаки українських безпілотників наприкінці минулого тижня. За даними джерел Reuters, на нафтопереробному заводі згоріло нафтосховище.
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