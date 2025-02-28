Чергове підприємство з групи Smart Energy зупинило газовидобуток

Компанія Enwell Energy, що входить до групи Smart Energy, пов’язаної з Вадимом Новинським, припинила видобуток газу в Харківській області через санкції проти бенефіціарів. Про це повідомила пресслужба Smart Energy.

Деталі

У Smart Energy повідомили, що «через недосконале державне регулювання» на прифронтовій Харківщині зупинився газовидобувний об’єкт «Пром-Енерго Продукт». Підприємство щодня видобувало 30 000 кубометрів газу та 1 т конденсату.

Це вже друга зупинка «Пром-Енерго Продукт», який працює на Васищівському родовищі, за останні два роки. Після першої перерви продуктивність скоротилася удвічі, зазначили в компанії.

До травня 2023 року об’єкт забезпечував 50 000–55 000 кубометрів газу на добу. Після відновлення роботи, завдяки значним зусиллям команди вдалося досягти видобутку 25 000–30 000 кубометрів, повідомила пресслужба Smart Energy. У компанії наголосили, що для збереження попередніх результатів необхідно якнайшвидше відновити видобуток.

Це вже другий актив Smart Energy, що припинив роботу: у січні зупинилося представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед» у Полтавській області. За оцінками компанії, разом ці підприємства могли б видобути 85,5 млн кубометрів газу до кінця року.

Контекст

Smart Energy володіє ліцензіями на газовидобуток у Харківській і Полтавській областях. У 2021 році компанія видобула 390 млн кубометрів газу, а в 2023-му показник упав у 2,6 раза – до 150 млн кубометрів. За даними ExPro, приватні компанії в 2023 році скоротили видобуток на 14%, до 3,7 млрд кубометрів. Через це в червні 2024 року РНБО послабила санкції проти Вадима Новинського, дозволивши його підприємствам, які простоювали з весни 2023-го, відновити роботу.

Вадим Новинський, за оцінкою американського Forbes у квітні 2024 року, мав статки $1,2 млрд і входив до числа найзаможніших українців. 1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський затвердив санкції РНБО проти Новинського. Щоб убезпечити бізнес, той передав активи в кіпрські трасти Smart Trust і Step Trust. У січні Smart Holding заявив, що передача відбулася ще в листопаді 2022-го.

Після того як Smart Holding довів незаконність скасування Мін’юстом передачі активів у траст, РНБО наклала санкції на п’ятьох громадян Кіпру, які керують цими трастами. Про наслідки та зв’язок із засновником «Амстору» Володимиром Вагоровським читайте за посиланням.