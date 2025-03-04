Владелец банка «Альянс» Сосис покупает у Ахметова страховую компанию «АСКА-Жизнь»

Национальный банк Украины 3 марта 2025 года одобрил увеличение доли Александра Сосиса в ЧАО «Акционерная страховая компания АСКА-Жизнь» до 99,9%. Об этом пишет «Экономическая правда» , ссылаясь на Александра Сосиса.

Подробности

Сумма сделки не разглашается. По информации YouControl, в начале марта Сосис владел 44,33% акций компании, в то время как 55,66% принадлежали SCM Finance Limited, входящей в бизнес-группу Рината Ахметова. Соглашение предусматривает выкуп Сосисом части SCM, что сделает его единственным владельцем «АСКА-Жизнь».

Сосис заявил, что когда SCM «решила выйти из этого непрофильного для них направления», он воспользовался возможностью приобрести их долю.

Контекст

«АСКА» – украинская страховая компания, принадлежащая к финансово-промышленной группе SCM, подконтрольной Ринату Ахметову. Она является участником Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

Компания специализируется на автостраховании, страховании имущества и автопарков и предлагает туристические, медицинские и аграрные страховые продукты. Среди партнеров-перестраховщиков «АСКА» – швейцарская Swiss Re, немецкая Hannover Rück SE, польская Polish Re и американская Gen Re.

По информации издания Forinsurer, в 2023 году «АСКА-Жизнь» собрала 155,9 млн грн страховых премий, что обеспечило ей седьмую позицию среди компаний по страхованию жизни в Украине.