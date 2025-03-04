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Власник банку «Альянс» Сосіс купує в Ахметова страхову компанію «АСКА-Життя»

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Олександр Сосіс /Latifundist

Олександр Сосіс Фото Latifundist

Національний банк України 3 березня 2025 року схвалив збільшення частки Олександра Сосіса в ПрАТ «Акціонерна страхова компанія АСКА-Життя» до 99,9%. Про пише «Економічна правда», посилаючись на Олександра Сосіса.

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Деталі 

  • Сума угоди не розголошується. За інформацією YouControl, на початку березня Сосіс володів 44,33% акцій компанії, тоді як 55,66% належали SCM Finance Limited, що входить до бізнес-групи Ріната Ахметова. Угода передбачає викуп Сосісом частки SCM, що зробить його єдиним власником «АСКА-Життя». 
  • Сосіс заявив, що коли SCM «вирішила вийти з цього непрофільного для них напряму» він скористався можливістю придбати їхню частку. 

Контекст 

«Аска» – українська страхова компанія, що належить до фінансово-промислової групи SCM, підконтрольної Рінату Ахметову. Вона є учасником Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

Компанія спеціалізується на автострахуванні, страхуванні майна та автопарків та пропонує туристичні, медичні й аграрні страхові продукти. Серед партнерів-перестраховиків «АСКА» – швейцарська Swiss Re, німецька Hannover Rück SE, польська Polish Re та американська Gen Re.

За інформацією видання Forinsurer, у 2023 році «АСКА-Життя» зібрала 155,9 млн грн страхових премій, що забезпечило їй сьому позицію серед компаній зі страхування життя в Україні.

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