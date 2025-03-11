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Спецпосланець Трампа відвідає Москву для зустрічі з Путіним – Bloomberg

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Посланець президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф планує відвідати Москву для зустрічі з президентом Володимиром Путіним. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з цією справою. 

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Деталі

  • Віткофф планує свій візит цього тижня. Перед тим він відвідав Росію у лютому, коли забирав американця Марка Фогеля, якого Кремль обміняв на Олександра Винника.
  • Поїздка Віткоффа до Москви відбудеться на тлі переговорів української та американської делегацій у Джидді в Саудівській Аравії.

Контекст

11 березня в Джидді пройдуть переговори між офіційними представниками адміністрації США та українською делегацією. Сторони будуть обговорювати майбутнє війни, рівень підтримки США та економічні домовленості, зокрема угоду щодо корисних копалин, яка могла б забезпечити Україні фінансову підтримку. Натомість ця угода може стати інструментом політичного тиску.

За даними джерел «Суспільного» і FT, українська делегація пропонуватиме встановлення режиму тиші на морі, заборону на далекобійні удари та наполягатиме на звільненні полонених.

Україні доведеться піти на територіальні поступки РФ у межах будь-якої мирної угоди. Про це сказав держсекретар США Марко Рубіо перед відʼїздом до Саудівської Аравії.

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