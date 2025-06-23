Дело о коррупции в Минрегионе. НАБУ сообщило о подозрении вице-премьеру Чернышову

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении действующему вице-премьер-министру Украины, говорится в сообщении НАБУ. Бюро не называет чиновника, однако приведенные данные свидетельствуют, что речь идет об Алексее Чернышове.
Чернышов занимал должность министра развития общин с марта 2020 года по ноябрь 2022-го.
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Ключевые факты
- Действующему вице-премьер-министру, ранее занимавшему должность министра развития общин и территорий, сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.
- Он стал шестым подозреваемым по делу о якобы коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.
- По версии следователей, один из столичных застройщиков якобы разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого он якобы обратился к главе Минрегиона, совместно с госсекретарем Минрегиона, советником министра и директором госпредприятия создал условия для передачи участка этому ГП. Оно же, как утверждают следователи, незаконным способом заключило с «нужной» строительной компанией инвестиционные договоры.
- По ним застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка. В то же время, чтобы свести это количество к минимуму, землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн. Именно на такую сумму, по подсчетам НАБУ, государство не получило бы недвижимости в случае выполнения договоров, но этому помешал арест участка.
- Застройщик якобы «вознаградил» министра и определенных им лиц скидкой на квартиры в уже построенных жилых комплексах. С ней стоимость квадратного метра составляла от 1000 до 8000 грн при минимальной стоимости таких квартир около 30 000 грн за кв. м.
- Таким образом министр вроде бы получил неправомерную выгоду в виде скидки на общую сумму более 14,5 млн грн.
- По ходатайству НАБУ и САП на большую часть незаконно полученных квартир также наложен арест.
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Контекст
13 июня САП и НАБУ заявили, что разоблачили коррупционную сделку в Минрегионе в строительной сфере с участием топ-чиновников, которая могла привести к причинению государству ущерба более чем на 1 млрд грн, сообщает пресс-служба бюро 13 июня. Среди подозреваемых – член правления НАК «Нафтогаз Украины» и директор по коммерческим вопросам АО «Укргаздобыча».
22 июня Чернышов сообщил, что вернулся в Украину из командировки. 23 июня он написал в Facebook, что пришел в НАБУ, чтобы «разобраться в ситуации».
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