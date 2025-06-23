Дело о коррупции в Минрегионе. НАБУ сообщило о подозрении вице-премьеру Чернышову

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении действующему вице-премьер-министру Украины, говорится в сообщении НАБУ. Бюро не называет чиновника, однако приведенные данные свидетельствуют, что речь идет об Алексее Чернышове.

Чернышов занимал должность министра развития общин с марта 2020 года по ноябрь 2022-го.