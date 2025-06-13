САП и НАБУ заявили, что разоблачили коррупционную сделку в Минрегионе в строительной сфере с участием топ-чиновников, которая могла привести к причинению государству ущерба более чем в 1 млрд грн, сообщает пресс-служба бюро 13 июня. Среди подозреваемых – член правления НАК «Нафтогаз Украины» и директор по коммерческим вопросам АО «Укргаздобыча».

Ключевые факты

О подозрении в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере сообщили пяти лицам.

В частности, бывшему государственному секретарю министерства, а ныне действующему члену правления НАК «Нафтогаз Украины», экс-советнику министра, бывшему директору госпредприятия, застройщику (организатор схемы) и должностному лицу строительной компании.

В «Нафтогазе» уже сообщили, что следственные действия в отношении члена правления НАК «Нафтогаз Украины» и директора по коммерческим вопросам АО «Укргаздобыча» не связаны с их работой в Группе.

«Действия, которые расследует НАБУ, касаются их предыдущих мест работы и не связаны с деятельностью Группы», – сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, застройщик якобы разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса и для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, создавшим условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию.

Оно же якобы незаконно заключило с «нужной» строительной компанией инвестиционные договоры, по которым застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка.

«Чтобы свести это количество к минимуму, землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн. Именно на такую ​​сумму государство бы недополучило недвижимости в случае выполнения договоров», – объясняет НАБУ.

Этому помешал арест участка, наложенный по ходатайству НАБУ и САП.

За успешную реализацию сделки застройщик предоставил топ-чиновникам министерства и определенным им лицам скидку на квартиры в уже построенных жилых комплексах. С ней стоимость квадратного метра составляла от 1000 до 8000 грн при минимальной рыночной стоимости таких квартир около 30 000 грн за кв. м. Общий размер предоставленной неправомерной выгоды составил 16,8 млн грн, утверждает НАБУ. На большую часть полученных квартир уже наложен арест.

САП напоминает, что застройщик, должностное лицо строительной компании и бывший директор госпредприятия также обвиняются в другом деле НАБУ и САП относительно попытки подкупа квартирами топ-чиновника Министерства восстановления.

Контекст

В начале июня НАБУ провело обыски у члена правления НАК «Нафтогаз Украины» Василия Володина и директора по коммерческим вопросам АО «Укргаздобыча» Максима Горбатюка в рамках уголовного производства о возможных злоупотреблениях служебным положением и получении неправомерной выгоды, писало «Слово и дело».

Согласно сообщению, должностные лица Министерства развития общин и территорий могли злоупотреблять положением в интересах ООО «Ситигазсервис» с целью получения неправомерной выгоды. Они дали согласие госпредприятию «Укркоммунобслуживание» на заключение значительного хозяйственного обязательства, в результате чего между ним и ООО «Ситигазсервис» был заключен ряд договоров.

Эти договоры привели к потере возможности Мининфраструктуры, которое было объединено с Минрегионом в одно министерство, осуществлять управление/распоряжение земельным участком недалеко от Сырецкого дендропарка и оврага Рогозов Яр. Антикоррупционные органы также проверяли обстоятельства получения служащими Минрегиона неправомерной выгоды для себя или других лиц в виде квартир и нежилых помещений за совершение действий по содействию незаконной деятельности группы предприятий «КСМ Групп».