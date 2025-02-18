США и РФ разработали трехступенчатый мирный план, предусматривающий проведение выборов в Украине – Fox News (дополнено)

США и РФ разработали трехступенчатый мирный план, предусматривающий проведение выборов в Украине. Об этом 18 февраля сообщила журналистка Fox News Жаки Генрих со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

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Так называемый мирный план предполагает прекращение огня, после чего в Украине должны состояться выборы и уже потом подписание мирного соглашения, говорят собеседники, знакомые с этим планом.

По словам источников, РФ и США считают выборы в Украине «ключевым условием для успеха процесса урегулирования».

Это условие вызовет споры сторон, поскольку Россия «не проводит настоящих выборов», а в Украине не примут «перспективу назначения пророссийского марионеточного президента», отмечает телеканал.

Дополнено. Глава МИД России Лавров заявил, что не видел трехступенчатого плана завершения войны, о подготовке которого сообщил телеканал Fox News. Об этом Лавров сказал на пресс-конференции по итогам переговоров в Эр-Рияде.

Контекст

18 февраля в Эр-Рияде состоялась официальная встреча российской и американской делегаций, длившаяся 4,5 часа. В Саудовской Аравии стороны обсудили войну в Украине и организацию личной встречи лидеров стран, но точной даты не назвали.

Госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров заявил, что для завершения войны в Украине «уступки должны совершить все стороны» в ответ на вопрос об отмене западных санкций против РФ. Он подчеркнул, что все участники войны должны согласиться с решением, которое закончит ее. Американская сторона назвала переговоры с РФ «положительным и конструктивным разговором». Больше о ходе переговоров – здесь.