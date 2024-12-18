США могут запретить китайские роутеры TP-Link из соображений национальной безопасности – WSJ

В США компания TP-Link занимает долю в 65% на рынке роутеров для домов и малого бизнеса.

Власти США рассматривают возможность запрета деятельности китайской компании TP-Link Technology Co из-за потенциальных угроз национальной безопасности, после того как ее домашние интернет-маршрутизаторы были связаны с кибератаками, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ключевые факты

Министерства торговли, обороны и юстиции США начали отдельные расследования по компании, а власти намерены ввести запрет на продажу маршрутизаторов TP-Link в США уже в следующем году, утверждает издание.

Газета со ссылкой на источники пишет, что в начале этого года Министерство торговли даже вызвало компанию в суд, а Министерство обороны начало расследование маршрутизаторов.

Этот шаг может быть результатом роста опасений, что Пекин может использовать китайские маршрутизаторы и другое оборудование для кибератак на правительство и предприятия.

О возможном запрете TP-Link представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пеньюй заявил, что США используют видимость национальной безопасности для «подавления китайских компаний». Пекин будет «решительно защищать» законные права и интересы китайских компаний, добавил он.

Любые действия в отношении компании будет предпринимать администрация избранного президента США Дональда Трампа, занимающая позицию по сдерживанию Китая.

Контекст

В прошлом году Агентство по кибербезопасности и инфраструктуре США заявило, что маршрутизаторы TP-Link обладают уязвимостью, которую можно использовать для удаленного выполнения кода.

США, их союзники и Microsoft в прошлом году раскрыли хакерскую кампанию, связанную с китайским правительством, названную Volt Typhoon. Взяв под контроль приватные маршрутизаторы, злоумышленники пытались скрыть следующие атаки на американскую критическую инфраструктуру.

В августе два американских законодателя призвали администрацию Джо Байдена провести проверку китайского производителя маршрутизаторов TP-Link и его филиалов в связи с опасениями, что их маршрутизаторы Wi-Fi могут быть использованы для кибератак против США.

Новые действия по TP-Link, вероятно, связаны с октябрьским отчетом Microsoft о том, что китайские хакеры используют для атак большую сеть взломанных устройств, состоящую в основном из маршрутизаторов TP-Link.