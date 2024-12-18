США можуть заборонити китайські роутери TP-Link із міркувань національної безпеки – WSJ

У США компанія TP-Link займає частку в 65% на ринку роутерів для будинків та малого бізнесу.

Влада США розглядає можливість заборони діяльності китайської компанії TP-Link Technology Co через потенційні загрози національній безпеці після того, як її домашні інтернет-маршрутизатори були повʼязані з кібератаками, пише газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Ключові факти

Міністерства торгівлі, оборони та юстиції США розпочали окремі розслідування щодо компанії, а влада має намір запровадити заборону на продаж маршрутизаторів TP-Link у США вже наступного року, стверджує видання.

Газета з посиланням на джерела пише, що на початку цього року Міністерство торгівлі навіть викликало компанію до суду, а Міністерство оборони розпочало розслідування щодо маршрутизаторів.

Цей крок може бути результатом зростання побоювань, що Пекін може використовувати китайські маршрутизатори та інше обладнання для кібератак на уряд та підприємства.

Щодо можливої заборони TP-Link представник посольства КНР у Вашингтоні Лю Пеньюй заявив, що США використовують видимість національної безпеки для «придушення китайських компаній». Пекін «рішуче захищатиме» законні права та інтереси китайських компаній, додав він.

Будь-які дії щодо компанії вживатиме адміністрація обраного президента США Дональда Трампа, яка займає позицію щодо стримування Китаю.

Контекст

Минулого року Агентство з кібербезпеки та інфраструктури США заявило, що маршрутизатори TP-Link мають вразливість, яку можна використовувати для віддаленого виконання коду.

США, їхні союзники та Microsoft минулого року розкрили хакерську кампанію, повʼязану з китайським урядом, названу Volt Typhoon. Взявши під контроль приватні маршрутизатори, зловмисники намагалися приховати наступні атаки на американську критичну інфраструктуру.

У серпні двоє американських законодавців закликали адміністрацію Джо Байдена провести перевірку китайського виробника маршрутизаторів TP-Link та його філій у звʼязку з побоюваннями, що їх маршрутизатори Wi-Fi можуть бути використані для кібератак проти США.

Нові дії щодо TP-Link, ймовірно, повʼязані з жовтневим звітом Microsoft про те, що китайські хакери використовують для атак велику мережу зламаних пристроїв, що складається в основному з маршрутизаторів TP-Link.