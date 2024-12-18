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США можуть заборонити китайські роутери TP-Link із міркувань національної безпеки – WSJ

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Влада США розглядає можливість заборони діяльності китайської компанії TP-Link Technology Co через потенційні загрози національній безпеці після того, як її домашні інтернет-маршрутизатори були повʼязані з кібератаками, пише газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

У США компанія TP-Link займає частку в 65% на ринку роутерів для будинків та малого бізнесу.

Ключові факти

  • Міністерства торгівлі, оборони та юстиції США розпочали окремі розслідування щодо компанії, а влада має намір запровадити заборону на продаж маршрутизаторів TP-Link у США вже наступного року, стверджує видання.
  • Газета з посиланням на джерела пише, що на початку цього року Міністерство торгівлі навіть викликало компанію до суду, а Міністерство оборони розпочало розслідування щодо маршрутизаторів.
  • Цей крок може бути результатом зростання побоювань, що Пекін може використовувати китайські маршрутизатори та інше обладнання для кібератак на уряд та підприємства.
  • Щодо можливої заборони TP-Link представник посольства КНР у Вашингтоні Лю Пеньюй заявив, що США використовують видимість національної безпеки для «придушення китайських компаній». Пекін «рішуче захищатиме» законні права та інтереси китайських компаній, додав він.
  • Будь-які дії щодо компанії вживатиме адміністрація обраного президента США Дональда Трампа, яка займає позицію щодо стримування Китаю.

Контекст

Минулого року Агентство з кібербезпеки та інфраструктури США заявило, що маршрутизатори TP-Link мають вразливість, яку можна використовувати для віддаленого виконання коду.

США, їхні союзники та Microsoft минулого року розкрили хакерську кампанію, повʼязану з китайським урядом, названу Volt Typhoon. Взявши під контроль приватні маршрутизатори, зловмисники намагалися приховати наступні атаки на американську критичну інфраструктуру.

У серпні двоє американських законодавців закликали адміністрацію Джо Байдена провести перевірку китайського виробника маршрутизаторів TP-Link та його філій у звʼязку з побоюваннями, що їх маршрутизатори Wi-Fi можуть бути використані для кібератак проти США.

Нові дії щодо TP-Link, ймовірно, повʼязані з жовтневим звітом Microsoft про те, що китайські хакери використовують для атак велику мережу зламаних пристроїв, що складається в основному з маршрутизаторів TP-Link.

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