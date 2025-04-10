Состояние самых богатых людей мира за день выросло на рекордные $304 млрд после приостановки пошлин

Самые богатые люди мира увеличили свой совокупный чистый капитал 9 апреля на $304 млрд – это самый большой однодневный прирост в истории индекса миллиардеров Bloomberg, поскольку фондовые рынки взлетели после того, как президент Дональд Трамп пообещал прекратить пошлины для некоторых торговых партнеров, пишет Bloomberg.
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Ключевые факты
- Индекс S&P 500 подскочил сильнее всего с 2008 года после заявления Трампа, восстановив резкие потери за последние несколько дней и увеличив состояние 500 самых богатых людей мира в среднем на 3,5%. Индекс Nasdaq Composite также возобновился, увеличившись максимально за более чем 24 года.
- Рекордный день наступил сразу после обвала рынка на прошлой неделе после оглашения Трампа о пошлинах.
- Общий прирост богатства 9 апреля побил предыдущий рекорд в $233 млрд, установленный в марте 2022 года, после того как глава Федеральной резервной системы Джером Павелл впервые за многие годы повысил ставки, но заверил инвесторов в том, что экономика остается устойчивой.
- Самым крупным индивидуальным участником роста стал генеральный директор Tesla Inc. Илон Маск, который увеличил свое состояние на $36 млрд, поскольку акции производителя электромобилей подскочили на 23%. За ним следует Марк Цукерберг из Meta Platforms Inc., разбогатевший почти на $26 млрд.
- Состояние Дженсена Хуана из Nvidia Corp. увеличились на $15,5 млрд, поскольку акции производителя микросхем подскочили на 19%, почти компенсировав падение на 13%.
- Эрнест Гарсия III, генеральный директор Carvana Co., стал крупнейшим победителем дня в процентном отношении: его состояние выросло на 25%, поскольку повышение акций розничного продавца подержанных автомобилей увеличило его состояние на $1,4 млрд.
- На торгах 10 апреля миллиардеры из Азии присоединились к отскоку. Масайоси Сон, глава SoftBank Group Corp., увеличил свое состояние на $1,7 млрд. Состояние второй по богатству женщины Китая, Чжоу Цюньфей, выросло на 14,3%, до $9,5 млрд.
- Среди других лидеров роста – Тадаши Янай из Uniqlo, который заработал $3,5 млрд, а его состояние выросло до $47 млрд. Председатель совета директоров компании – производителя обуви Huali Industrial Group Co. Чжан Цунюань увеличил свое состояние на 12,9%, до $8 млрд.
Контекст
После возвращения в Белый дом в январе Трамп ввел пошлины на все товары из Китая в размере 20%; пригрозил введением пошлин на большинство товаров из Канады и Мексики в размере 25% и отложил их введение; ввел высокие пошлины на импорт стали и алюминия; объявил о введении пошлин на импортные автомобили в размере 25% и 2 апреля обнародовал глобальные взаимные пошлины.
9 апреля Трамп решил приостановить на 90 дней повышение пошлин для ряда стран, повысив пошлины на китайские товары до 125%.
10 апреля Европейский союз решил отложить на 90 дней введение контрмер в ответ на пошлины, введенные Трампом.
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