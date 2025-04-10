Трамп заявил, что приостановил повышение пошлин «от всего сердца». ЕС считает это «шагом к стабилизации мировой экономики»

Президент США Дональд Трамп решил приостановить пошлины для большинства стран мира после того, как несколько дней думал об этом. Он сообщил об этом журналистам 9 апреля, пишет Politico . Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен назвала решение Трампа отложить введение пошлин «шагом к стабилизации мировой экономики».

Ключевые факты

«В последние несколько дней я думал об этом», – сказал Трамп в Овальном кабинете.

Президент США рассказал, что написал сообщение в соцсети Truth Social о том, что останавливает введение повышенных пошлин на 90 дней, не консультируясь с юристами.

«Мы написали это от всего сердца. Но это было то, о чем мы говорили в течение определенного периода времени, и мы решили нажать на спусковой крючок и сделали это сегодня и мы рады этому», – добавил Трамп. Президент США подготовил сообщение в Truth Social вместе с министром торговли Говардом Лютником и министром финансов Скоттом Бессентом.

В ЕС отреагировали на решение Трампа. Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен приветствовала заявление президента о прекращении взаимной пошлины. «Это важный шаг в стабилизации мировой экономики. Для функционирования торговли и цепочек снабжения необходимы четкие, предсказуемые условия», – отметила она.

Чиновница подчеркнула, что пошлины только вредят предприятиям и потребителям, поэтому она снова выступила за соглашение о тарифах «ноль на ноль» между Европейским Союзом и Соединенными Штатами.

Она добавила, что ЕС по-прежнему привержен конструктивным переговорам с США с целью достижения беспрепятственной и взаимовыгодной торговли.

«Моя команда и я продолжим работать денно и нощно, чтобы защитить европейских потребителей, работников и бизнес. Вместе европейцы выйдут из этого кризиса более сильными», – написала она в соцсети Х.

Контекст

После возвращения в Белый дом в январе Трамп ввел пошлины на все товары из Китая в размере 20%; пригрозил введением пошлин на большинство товаров из Канады и Мексики в размере 25% и отложил их введение; ввел высокие пошлины на импорт стали и алюминия; объявил о введении пошлин на импортные автомобили в размере 25% и 2 апреля обнародовал глобальные взаимные пошлины.

Фон дер Ляйен предложила США нулевые пошлины на промышленные товары, но Трамп отклонил это предложение, заявив, что Евросоюзу придется взять на себя обязательство закупить американские энергоносители на $350 млрд, чтобы получить отсрочку от масштабных пошлин.

9 апреля государства – члены ЕС проголосовали за предложение Европейской комиссии о введении торговых контрмер против США в ответ на 25-процентные пошлины президента Дональда Трампа на экспорт стали и алюминия из блока. Некоторые тарифы ЕС вступят в силу 15 апреля, тогда как другой список будет введен в середине мая, а третий начнет действовать с 1 декабря. Большинство товаров облагается 25%-ной пошлиной, а несколько категорий будут облагаться 10%-ным сбором.

В тот же день Трамп решил приостановить на 90 дней повышение пошлин для ряда стран, повысив пошлины на китайские товары до 125%.