Правительство выделило 15 млрд грн для поддержки семей ВПЛ, чье жилье было уничтожено. 4,3 млрд грн уже на счету Минразвития

Кабинет министров выделил еще 15 млрд грн на программу «єВідновлення» для внутриперемещенных лиц (ВПЛ). Теперь они будут скорее получать сертификаты на покупку жилья, сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Подробности

Воспользоваться программой могут украинцы со статусом ВПЛ, которые из-за боевых действий потеряли свою единственную недвижимость. Услуга доступна для уничтоженного жилья на подконтрольной территории или в зоне активных боевых действий.

Если вы имеете статус ВПЛ, но еще не подавали на «єВідновлення»:

1. Зарегистрируйте сообщение о разрушенном имуществе на портале или в приложении

2. Подайте заявление о получении сертификата

3. Дождитесь вывода комиссии о состоянии жилья – это длится до 30 дней.

Если у вас есть сертификат «єВідновлення», но еще не бронировали средства:

1. Подавайте на бронирование через «Дію» или ЦНАП

2. Ждите подтверждения наличия средств

3. В течение 30 дней с момента подтверждения бронирования сертификата прекратите право собственности на разрушенное жилье и заключите у нотариуса соглашение о купле-продаже нового дома.

Если у вас есть забронированный и подтвержденный жилищный сертификат, у вас будет 30 дней для приобретения нового дома. И не нужно никаких дополнительных действий.

«Программа «єВідновлення» продолжает работать в «Дії». Если ваш дом поврежден или разрушен из-за российской агрессии, не опускайте рук. Государство поможет отстроиться или приобрести новое жилье», – отметил Федоров.

На счет Минразвития поступили первые 4,3 млрд грн для последующей оплаты сертификатов на обеспечение жильем ВПЛ, ожидающих компенсации, сообщила пресс-служба министерства.

Благодаря 15 млрд грн, которые правительство перераспределило для поддержки ВПЛ, мы сможем помочь 10 000 семьям получить новые дома, отметил вице-премьер Алексей Кулеба.

Контекст

3 февраля Банк развития Совета Европы (БРСЕ) одобрил дополнительные €150 млн для двух жилых проектов в Украине. Средства будут направлены на новый проект льготного кредитования для ВПЛ, а также на компенсации за уничтоженное жилье.

В 2024 году Украина уже получила от БРСЕ €100 млн через проект HOME. Он позволяет владельцам жилищных сертификатов, полученных по государственной программе компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье «єВідновлення», приобрести новые дома вместо уничтоженных вследствие российской агрессии. Более 5000 граждан уже получили новое жилье. Около 1643 объектов жилой недвижимости уже приобретено за счет средств Банка развития Совета Европы в 2024 году.